De Morena, moreno y prietitos en el arroz

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

En el origen, la empresa encuestadora Masive Caller agarró fama de haber sido creada para servir al panismo.

El año pasado, su prestigio acabó de despeñarse, cuando la mayoría de sus publicaciones a nivel nacional, de medición, resultaron erráticas, incluidas las de los principales municipios de Tamaulipas donde concedía ventajas a los candidatos del PAN, resultando ganadores los de Morena.

Pasada la elección del seis de junio anterior, el Director y propietario de la empresa salió, a través de redes sociales, a disculparse con el público y comprometer “mejorar sus procedimientos” para ser más asertivo en sondeos y proyecciones.

Ahora realiza un traking pool sobre los escenarios electorales de Tamaulipas y si no da un bandazo ilógico en los tiempos por venir, en efecto reivindicará la trascendencia de sus oficios, para considerarse entre las referencias a considerar en el futuro.

Esta semana, Masive Caller publicó su última medición en Tamaulipas, dándole a Morena un posicionamiento del 53.6 por ciento de la intención del voto, contra el 28.6 que concede al PAN y el 4.8 por ciento a Movimiento Ciudadano, considerando a los dos primeros como cabeza de las coaliciones que postulan candidato.

En el último mes y tres días –la referencia es del 22 de diciembre al 25 de enero-, el PAN cayó del 37.5 al 28.6 por ciento, mientras Morena creció del 48.1 al 53.6 por ciento, según esas mediciones.

Movimiento Ciudadano, incluso, reflejó crecimiento este último mes, al pasar del 3.2 al 4.8 por ciento de las menciones favorables.

Dicha dinámica, se contrapone con el discurso que se mueve en torno del precandidato oficial panista, de donde se alientan pretendidos escenarios invertidos: que está creciendo hasta estar en la posición de empate, camino de superar al virtual abanderado morenista.

Claro, una cosa es el boletín sonriente y otra, la cruda realidad.

Los ciudadanos de a pie, que traen al dedillo la realidad que se vive al ras del suelo, respecto de lo que unos gobiernos y otros, unos partidos y otros, hacen y han hecho, tienen las mejores conclusiones.

Es precisamente en los estratos populares conde el precandidato morenista AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ha estado priorizando el paso de su precampaña, sumando a muchos ciudadanos de todos los niveles, sin faltar líderes de opinión, sujetos de influencia en sus comunidades.

El exalcalde neolaredense y líder sindical, DANIEL PEÑA TREVIÑO, junto con un grupo de expriistas en el primer puerto fronterizo, recién se declararon de manera pública –como ya lo han hecho otros– contra la coalición prianista y en suma a AMÉRICO y Morena.

Otros personajes de la izquierda histórica tamaulipeca, fundadores del PRD y sus antecedentes, desde las juventudes perseguidas del Partido Comunista, igual han despotricado de la sumisión al PAN en esta elección y se han estado integrando al movimiento de regeneración nacional.

Para la semana entrante se espera un pronunciamiento “masivo” al respecto.

Antes, el domingo va a estar en Victoria capital en un evento con el morenismo regional, la integrante de la dirigencia nacional del partido, DOLORES PADIERNA LUNA, quien viene a promover la ratificación de mandato y la reforma eléctrica, como temas esenciales para el desarrollo del país en lo que, la concurrencia ciudadana resulta elemental.

AMÉRICO, anteayer se reunió con la bancada morenista del Congreso Local, liderada por el diputado presidente ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, en Victoria capital y ayer ya andaba en su gira de precampaña, por Bustamante y Miquihuana.

Con los diputados, hablaron de los afanes que desde el Poder Legislativo se vienen desplegando para acotar los excesos del gobierno panista y reivindicar el interés de los ciudadanos en la representación popular, sorteando los obstáculos que el PAN-gobierno les viene imponiendo.

Los pequeños municipios del altiplano, poblacionalmente hablando, parecen insignificantes, en el concierto estatal, pero fueron algunos de los que en el pasado se valió el PAN para “embarazar” las urnas y alterar la voluntad ciudadana.

Allá también se mueve fuerte la ola morenista.

En la Secretaría de Educación de Tamaulipas, sorprendió a algunos el cambio de la Subsecretaria de Educación Básica, MAGDALENA MORENO, quien se pensaba la funcionaria más firme del gabinete, por los antecedentes personales de relación con el Ejecutivo.

Los nombramientos de su relevo y otros cambios dentro de la estructura educativa, igual causaron asombro entre quienes desconocieron la lógica de los movimientos, puestos en la tesitura del proceso electoral en que nos encontramos y el inminente fin del régimen.

Los famosos dos mil millones “y feria” de pesos –ellos lo multiplican por tres con extra las fórmulas– de que tanto se duelen los del PAN-gobierno les disminuyó en el presupuesto de este año el Gobierno federal, en realidad, es un recorte a la nómina educativa.

Y no es que a alguien le hayan disminuido el sueldo o que se haya dado un despido masivo de profesores; en realidad lo que la Auditoría Superior de la Federación investiga por su lado, es la existencia de nóminas fantasma, pagos a aviadores y personal inexistente, muertos y huidos cuyo recurso no han podido aclarar en la SET y área de la ahora exsubsecretaria en particular.

Ahora que, si el flamante director del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas –también nombrado ayer- PATRICIO GARZA TAPIA, fue excandidato independiente en Río Bravo y anduvo operando para HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ en el proceso interno morenista, otras suspicacias han de abrirse.

Y qué decir del nombramiento del exdiputado neoaliancista vallehermosense, ROGELIO ARELLANO BANDA, como Subdirector de Zona Norte de la Dirección de Centros Regionales de Desarrollo Educativo, ahí donde su paisano, también exdiputado panista, ARTURO ZARRELANGUE, inició el sexenio.

Cuando su excompañera diputada priista, COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ, en calidad de flamante Titular de la Unidad Ejecutiva SET le entregó el nombramiento a ARELLANO, quienes le conocieron en el Congreso no creían que se tratara de él; en la adelgazada que se dio, cambió totalmente su fisionomía.

Otros cambios se han dado, evidentemente entre quienes formaron parte de aquella legislatura, igualmente increíbles; de los fuertes debates que cruzaron entre esas tres fuerzas políticas antaño, ya solo queda el aroma del presupuesto.

Ya rapados, juegan a Sansón, agitando las columnas palaciegas, para llevarse con ellos a la otra dimensión, a todos los filisteos.

Que con su PAN se la coman.