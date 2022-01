Plan de obra pública para Ciudad Victoria no existe

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hasta la fecha el plan de obra pública o el plan de infraestructura municipal para Ciudad Victoria no existe, señaló el regidor Carlos Cabrera Bermúdez.

Además dijo, tampoco en el tema del agua hay proyecto alguno.

“Igual que en agua, tampoco se ha presentado absolutamente nada”.

“Hasta la fecha el plan de obra pública o el plan de infraestructura municipal como lo quieren llamar ahora no existe”, agregó.

Cabrera Bermúdez lamentó que incluso integrantes de la bancada de Morena en el Cabildo local hagan llamamientos al Gobierno del Estado sobre un plan que no existe.

“En la sesión pasada la mayoría de Morena aprobó un exhorto en la que pedía que Obras Públicas de Gobierno del Estado tomara en cuenta el plan de infraestructura municipal”.

“Yo claramente en la sesión les dije que no era posible hacer ese tipo de exhortos debido a que no existe plan de obra municipal, no nos lo han presentado”.

El regidor del PAN recalcó que a la fecha no existe un plan o una guía de cuáles son los proyectos que el Gobierno Municipal quiere desarrollar en materia de obra pública.

Para concluir, Cabrera Bermúdez hizo énfasis en señalar; “esto es un reflejo de la falta de organización y la falta de rumbo que encontramos en el Municipio”.