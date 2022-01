Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, anunció que informará a la población de todos los estados de México sobre los beneficios de la Reforma Eléctrica.

“Nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo. Los foros en los que está participando empresarios, expertos y dirigentes sindicales partidistas son lo que se están realizando en el Congreso y una vez que terminen nosotros también queremos informar porque yo envíe la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo”, comentó AMLO.

El mandatario dijo que quiere dar su punto de vista a todos los mexicanos sobre la Reforma Eléctrica para que no suceda lo mismo que pasó con las reformas estructurales, del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“La gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos populares arriba, de la llamada ‘clase política’ y el pueblo no tenía información, así aprobaron la reforma energética, la reforma educativa, la reforma fiscal, y se perjudica al pueblo y a la nación y es totalmente injusto e indebido que los ciudadanos no estén informados, hay que garantizar el derecho a la información”, dijo.

El mandatario mexicano recordó que ya inició el proceso de dialogo y de debate en el Congreso de la Unión.

Señaló que quizá no pueda ir a todos foros que se realizarán en los estados del país, pero a ellos asistirán los secretarios y secretarias del Gabinete de Gobierno para informar en qué consiste la iniciativa de ley.

Con información de: noticieros.televisa.com