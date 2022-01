Alcanza hospitalización por covid mayor pico en 5 meses

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La ocupación hospitalaria general de camas covid en Tamaulipas comenzó un ligero descenso, apenas 24 horas después de haber alcanzado el pasado 26 el porcentaje más elevado de los últimos cinco meses cuando se ubicó en 50.54 por ciento.

Lo anterior de acuerdo con el reporte de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG), que a la vez ubicó a la entidad en el lugar once a nivel nacional, con el 49.81 por ciento, apenas a 19 centésimas de llegar al 50 por ciento.

El porcentaje más elevado que previamente había registrado Tamaulipas en este indicador, fue el dos de septiembre de 2021 cuando se ubicó en 50.24 por ciento.

La Red IRAG precisa que en el monitoreo lo realiza en once unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siete del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), seis de la Secretaría de Salud estatal.

También uno de la Secretaría de Marina, uno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE)

En lo que se refiere a las unidades del IMSS, dos tienen ocupación al cien por ciento, 13 de Matamoros y Uno de Victoria; el 270 de Reynosa está al 95 por ciento y el Tres de El Mante al 82 por ciento.

También el Seis de Madero está al 76 por ciento, el IMSS-Bienestar de Soto la Marina al 50 por ciento, el Once de Nuevo Laredo al 45 por ciento y el IMSS-Bienestar de Tula al 29 por ciento, lo restantes no reportan ocupación.

En cuanto a los hospitales estatales el Dr. Carlos Canseco de Tampico está al 67 por ciento, el Dr. José María Cantú Garza de Reynosa al 58, el Dr. Norberto Treviño Zapata de Victoria al 33 por ciento.

En tanto que el Dr. Alfredo Pumarejo de Matamoros al 32 por ciento, el Dr. Rodolfo Torre Cantú de Altamira al 26, y el Dr. Emilio Martínez Manautou de El Mante al 12 por ciento.