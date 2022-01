Estrenos para febrero en streaming

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (Agencias)

Ya falta muy poco para que inicie el mes de febrero, y durante todo el mes llegará nuevo contenido exclusivo al catálogo de Netflix así que no puedes dejar de disfrutar las producciones que llegarán y aquí te dejamos la lista completa del contenido que se suma al catálogo de esta plataforma.

Series

Oscuro deseo (Temporada 2) – dos de febrero

Murderville – tres de febrero

Dulces Magnolias (Temporada 2) – dos de febrero

Inventando a Anna – once de febrero

Alguien está mintiendo – 18 de febrero

Vikingos Valhalla – 25 de febrero

Cómo criar a un superhéroe (Temporada 2) – sin fecha definida

Toy Boy (Temporada 2) – sin fecha definida

Fuerza espacial (Temporada 2) – sin fecha definida

Keeping with the Kardashians (Temporada 9) – sin fecha definida

Películas

A través de mi ventana – cuatro de febrero

A mi altura 2 – 11 de febrero

Perdona nuestras ofensas – 17 de febrero

Venganza a golpes – 17 de febrero

La masacre de Texas – 18 de febrero

Madres paralelas – 18 de febrero

Especial de Rabbids: la invasión a Marte – sin fecha definida

Erax – sin fecha definida

Spider – Man: un nuevo universo – sin fecha definida

Documentales y especiales

El estafador de Tinder – dos de febrero

Jeen – Yuhs: una trílogia de Kanye West – 16 de febrero

Descenso: el caso contra Boeing – 18 de febrero

Niños y familia

Kid Cosmic (Temporada 3) – tres de febrero

Dora y la ciudad perdida – seis de febrero

Cielo grande – 16 de febrero

¡El show de Cuphead! – sin fecha definida

LEGO Ninjago: Temporada 3 (Parte 1)

LEGO Ninjago: Temporada 3 (parte 2)

Una película de huevos – sin fecha definida

Kanna y los dioses de octubre – 8 de febrero

Películas

Nunca me han besado – cuatro de febrero

Marvel Studios: Ensamblados – La creación de los eternos – 16 de febrero

El maravilloso invierno de Mickey Mouse – 18 de febrero

Free Guy – 23 de febrero

Marvel Super Hero Adventures: ¡Lucha contra las heladas! – 25 de febrero

Series

The Chicken Squad (Temporada 1) – dos de febrero

Alice’s Wonderland Bakery (Temporada 1) – nueve de febrero

Marvel Studios: Assembled – The Making of Hawkeye – nueve de febrero

The Proud Family: Louder and Prouder – Episodio 1 – 23 de febrero

Documentales:

The New Air Force One: Flying Fortress – dos de febrero

La plataforma de Amazon Prime Video se ha convertido en una de las favoritas de muchos con el paso de los años, y es que es una de las más económicas en comparación con sus competidores. Esto sin la necesidad de dar producciones de menor calidad a sus suscriptores.

Siguiendo con el tema de los estrenos que llegarán a las diversas opciones que tenemos para ver películas y series vía streaming, a continuación, te dejaremos la lista de las producciones que llegarán en febrero a Amazon Prime Video.

Series y Especiales

Reacher (Temporada 1) – cuatro de febrero

Phat Tuesday (Temporada 1) – cuatro de febrero

Sofía Niño de Rivera: Lo volvería a hacer – once de febrero

LOL: Last One Laughing Canadá – 18 de febrero

The Marvelous Mrs. Maisel – 18 de febrero

Películas

500 días con Summer – uno de febrero

Forrest Gump – uno de febrero

Little Miss Sunshine – uno de febrero

Robocop – uno de febrero

Bride War – uno de febrero

Book of Love – cuatro de febrero

Lov3 – 18 de febrero

Si bien HBO Max es relativamente nueva en nuestro país, lo cierto es que el contenido que nos ofrece ha hecho que muchos le den una oportunidad. Por eso veremos qué estrenos nos traerá para este mes de febrero.

Series y Especiales

Apple & Onion – 11 de febrero

Fuerza del aire (Temporada 11) – 16 de febrero

Euphoria (Final Temporada 2) – 27 de febrero

Las Bravas (Temporada 1) – 24 de febrero

Billiard – 24 de febrero

Icahn: The Restless Billionaire – 15 de febrero

Películas

El despacho francés – 25 de febrero

Free Guy – 23 de febrero

Brahms: El Niño II – 26 de febrero

Rápidos y Furiosos 9 – nueve de febrero

Batman: The Long Halloween – siete de febrero

El día del fin del mundo – cinco de febrero