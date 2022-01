Maguire convenció a Andrew Garfield de salir en ‘No Way Home’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La reunión que todo el mundo esperaba por fin se dio. Gracias a ‘Deadline’ pudimos vivir la primera entrevista entre Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire, donde los héroes arácnidos revelaron varias sorpresas sobre ‘Spider-Man: No Way Home’; el filme llega a HBO y netflix.

Uno de los hechos más insólitos de este momento fue que Andrew Garfield dio el sí para aparecer en ‘Spider-Man: No Way Home’ gracias a Tobey Maguire, ya que cuando se enteró que el primer Hombre Araña estaría en la película él no se pudo quedar atrás, por lo que fue un suceso épico.

El protagonista de ‘The Amazing Spider-Man’ reveló que a él le habían comentado del proyecto sin embargo esperó para dar su respuesta definitiva ya que quería saber qué haría Tobey Maguire, pues si él aceptaba, también aparecería.

Andrew Garfield ha comentado en un sinfín de ocasiones que creció viendo a Tobey Maguire siendo Spider-Man, que lo admira demasiado y ahora hasta ‘lo seguiría al fin del mundo’, por lo que así se dio su aparición en ‘No Way Home’.

“Bueno, sólo estaba esperando para ver si Tobey lo iba a hacer, y si Tobey regresaba, entonces dije: ‘Bueno, no tengo otra opción’, ¿sabes? Sigo a Tobey hasta los confines de la Tierra o al fin del mundo. Fue maravilloso actuar juntos”, confesó Andrew Garfield.