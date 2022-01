Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un paciente, que presuntamente recibía atención médica por covid-19, escapó del Hospital General Regional No. 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Toluca.

En un video que ya circula en redes sociales se observa al paciente descalzo y con una bata hospitalaria que apenas alcanza a cubrirlo, quien sale de esta unidad médica, ubicada sobre Paseo Tollocan, a escasos pasos de las tiendas Casart, en la capital mexiquense.

Sin cubrebocas y aparentemente dializado cruza el área de estacionamiento al exterior de esta unidad médica, justo en el acceso de urgencias. Para evitar que abandone el hospital, personal de salud y de seguridad intentan detenerlo; sin embargo, éste avanza e incluso pide ir a su casa.

En el video también se observa que intenta subir a una unidad de transporte público, pero personal de seguridad privada impiden que suba al autobús de pasajeros.

“Ya me quiero ir, no quiero estar aquí, no te metas, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa”, se alcanza a escuchar en el video.

Luego de que el personal médico y de seguridad explicaran los riesgos de su alta y la importancia de que permanecería bajo observación médica, el hombre tramitó su alta voluntaria y así pudo retirarse a su casa.