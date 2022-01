Precio del sorgo salva la agricultura comercial en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza

Si no fuera por el buen precio de la tonelada de sorgo, este año no habría siembras en Tamaulipas, afirmó Raúl García Vallejo.

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad, dijo que el abandono del gobierno federal hacia el campo, al cancelar los programas de subsidios al campo, ha hecho que la agricultura comercial pierda rentabilidad.

“Con el encarecimiento de los costos de producción la agricultura ya no es rentable. Si no fuera por el buen precio de la tonelada de sorgo, este ciclo Otoño-Invierno no habría siembras”, sentenció.

El precio actual de la tonelada de sorgo ronda entre los 5,500 y 6, 000 pesos por tonelada, mientras que hace dos años se cotizaba por debajo de los tres mil pesos.

En tanto el precio se mantenga en los mismos niveles, los agricultores tamaulipecos podrán seguir sobreviviendo, pero de lo contrario se pondrá en riesgo la actividad porque ya no será rentable.

Dijo que insumos como los fertilizantes, combustible y semilla se han encarecido de forma exagerada, elevando como consecuencia el costo de producción.

En Tamaulipas, durante el ciclo Otoño-Invierno 2021-2022, se tienen programadas para siembra 750 mil hectáreas, el 90 por ciento de ellas de sorgo. La expectativa de cosecha es de aproximadamente dos millones de toneladas de granos.