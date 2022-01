CTE pa’ llevar

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Al inicio del año la Autoridad Educativa Local tomó medidas preventivas ante el incremento de contagios por la cuarta ola, la comunidad educativa recibió información oficial sobre el trabajo con modalidad a distancia hasta el 31 de enero de 2022 y se explicó que el día 28 de enero (viernes de consejo) el Comité Técnico para el Seguimiento del regreso a Clases Presenciales, valoraría la continuidad de las clases presenciales de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del Estado (que dicho sea de paso cada vez están peor).

Pero bueno, esperemos hasta el 31… con esa eficiencia en la información oportuna que siempre ha caracterizado a la Secretaría seguro tendremos información el domingo en la noche o mínimo para el día de la candelaria ya hay algo certero.

Es preciso considerar que como docentes a veces cargamos esta responsabilidad (de exigir información) a los directivos y no sé si esto sea muy justo en ocasiones. Habría que analizar los diferentes estilos de trabajo y tipos de liderazgo de quienes desempeñan esta función. Pero eso lo dejaré para otra ocasión.

Durante el mes de enero sucedieron cosas importantes para el magisterio.

La publicación del calendario de procesos de USAICAMM para el ciclo escolar 2022-2023 que incluía las fechas de publicación de las convocatorias para ingreso, promoción vertical (horizontal no, porque no vaya a ser que los maestros se confundan) y horas adicionales, para el resto de procesos la información es que no hay información todavía. Obviamente con la nota, en letras chiquitas, de que puede haber cambios, o sea que va a haber cambios pues como participantes de estos procesos ya conocemos la bipolaridad de USICAMM Nacional y el nulo respeto por sus propias normas. Ya ni hablemos del respeto al magisterio.

Además de la consulta para el pliego nacional de demandas del SNTE (como si no supieran lo que el magisterio necesita), la vacuna (que causó estragos, ausentismo y reacciones diversas), la nueva manera de pedir incapacidades por covid (con explicación por WhatsApp incluida) y algunos cambios “inesperados” al interior de la SET (esperamos tener noticias importantes al respecto); entre otros temas lo más importante fue el regreso al Consejo Técnico Escolar de manera virtual.

Parecía que las cosas volvían a la normalidad, por lo menos en la dinámica de trabajo docente. Pero no fue así y no hay pa’ cuando.

El mensaje de la Secretaria de Educación es muy bonito, pero verdaderamente similar al de la sesión anterior, no solo a mi me lo pareció. Ya estamos al tope de las porras que nos echan, no caería nada mal que nos echaran red de fibra óptica o ya de perdido un plan y programa actualizado, revisado y contextualizado. Esto depende del nivel educativo en el que laboren.

Cada vez es más relevante la Salud Mental del docente, o al menos así lo planteo el apartado “Empiezo por mi” y es que la mayoría de las redes sociales reflejan lo mismo: estamos a punto del colapso.

Sinceramente espero que mis colegas tomen conciencia de su realidad no solo en sus respuestas a los productos y dejen de preocuparse por el desarrollo de la comprensión lectora. Es muy chistoso porque a veces ni los padres la tienen desarrollada, ¿cómo esperan que lo hagamos nosotros en nuestros alumnos de la noche a la mañana?

Las ideas son muy variadas y creo que esta vez les presente muchos temas, pero no es que como docentes pasemos de uno a otro sin ton ni son, simplemente es un resumen porque este viernes de CTE hubo información, comentarios, planes, análisis y memes hasta para llevar.

¿Cómo estuvo su CTE?