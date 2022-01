Confesó qué hizo con sus cuatro millones

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (Agencias)

La actriz Alicia Machado, quien recientemente participó en el reality show “La Casa de los Famosos”, protagonizó un escándalo en el que involucra a la ex Acapulco Shore, Manelyk, pues utilizó una frase popular de la influencer para realizar unas playeras.

Sin embargo, en otros temas más recientes, usuarios de redes sociales se preguntaron en múltiples ocasiones qué había hecho la actriz con el dinero que ganó en el reality, por lo que decidió revelar lo que hizo durante una conversación con el programa “Al Rojo Vivo”.

“Le compré un departamento a mi mamá. Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella, ella está feliz, pronto va a regresar, no conoce todavía su casa, gracias a ella gané este programa”, comentó Machado.

Sin embargo, la actriz decidió utilizar parte del dinero del premio para darse un pequeño gusto, pues aseguró que también se compró unos lujosos zapatos con el dinero. “Sí, sí, me compré zapatos con el premio. Le dije: mamá, el depa (es tuyo), pero me voy a comprar mis zapatos”, añadió.

Machado se vio contenta y agradecida durante la entrevista, por lo que los comentarios en redes sociales apoyando y felicitando a la actriz, no se hicieron esperar. Por otro lado, en relación con su conflicto con Manelyk, quien también participó en “MasterChef Celebrity”, prefirió guardar silencio y dejar que las cosas se quedaran en las redes sociales.