Desacelera covid: hoy 877 casos

José del Carmen Perales Rodríguez

La pandemia de covid-19 en Tamaulipas registró este lunes una baja importante en el número de casos nuevos, al reportarse 877 contagios cifra más baja en las últimas dos semanas, tomando en cuenta que el pasado 16 de enero fueron 614.

La información de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), añade que también se confirmaron nueve defunciones de personas que resultaron positivas al virus SARS-CoV2.

Con estas cifras el acumulado estatal de casos positivos se ubicó en 130 mil 925, de los cuales 110 mil 796 pacientes se han recuperado y la cifra mortal llegó a siete mil 147 defunciones.

Pese a la baja en los contagios, la dependencia dio a conocer que la entidad se mantiene en color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, lo mismo que 21 municipios.

Además, la SST informó que sólo cinco están en verde, hay seis municipios en color amarillo y once en color naranja.

En este sentido la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aseguró que los casos de covid-19 han presentado una desaceleración en la positividad.

Desde su punto de vista esto es resultado de que la población ha atendido las medidas preventivas, sin embargo insistió que no es momento de bajar la guardia para seguir avanzando hacia la nueva normalidad y la convivencia segura.

Reiteró su llamado a evitar salidas no esenciales, reuniones sociales o sitios concurridos, completar el esquema de vacunación, el uso correcto del cubeboca, el lavado frecuente de manos y respetar la sana distancia