Dona joven con cáncer terminal sus ahorros a niño también enfermo

Un joven con cáncer terminal decidió donar sus ahorros para ayudar a un niño de seis años que también está luchando contra la enfermedad, protagonizando una conmovedora historia.

En octubre de 2020, Rhys Langford fue diagnosticado con osteosarcoma , cuando tenía 18 años. A partir de ese momento comenzó un tratamiento que duró 16 meses, pero hace unas semanas fue informado que el cáncer volvió, dándole un pronóstico de vida de seis meses o menos.

Después de enterarse de que su enfermedad era terminal, Rhys, ahora de 19 años, decidió comenzar una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Jacob Jones, un niño de seis años que vive en la misma ciudad, Ebbw Vale, en Gales, y al que no había conocido.

El joven Langford donó mil libras (casi 28 mil pesos) para la causa del pequeño Jacob, quien lucha contra un neuroblastoma, un tipo de cáncer que afecta las células nerviosas.

Jacob ha padecido el cáncer desde casi los dos años. Sus padres lograron reunir fondos para un tratamiento experimental y en 2019 recibieron la noticia de que su hijo no tenía cáncer; sin embargo, parece que la enfermedad volvió, pues presentó una lesión en el hígado.

“Sé que ya no se puede hacer nada por mí, pero como uno de mis últimos deseos me gustaría ayudar a Jacob a luchar contra esta terrible enfermedad […] Jacob tiene seis años y ha estado luchando contra esta enfermedad la mayor parte de su vida. No debería ser así […] He transferido mil libras a la familia de Jacob, pero aún no es suficiente. Por favor, ayúdenme, ayuden a Jacob”, escribió Rhys en un su post de GoFundMe, página en la que se está haciendo la recaudación de fondos.

La familia Langford aseguró que se encuentra devastada por la situación de Rhys, pero a la vez muy orgullosa de lo que hecho el joven tras conocer su diagnóstico terminal, que es querer ayudar al pequeño Jacob y la familia Jones.

En la página de Facebook, que actualizan con la situación de Jacob, se puede leer un mensaje en el cual la familia agradece lo que ha hecho.

“Hemos recibido una fantástica donación de mil libras esterlinas de una persona maravillosa llamada Rhys, este joven de 19 años tiene sólo unos pocos meses de vida debido a la reaparición del cáncer y, sin embargo, leyó la historia de Jacob y su único deseo es donar algo de su dinero para ayudar.

“Que Dios lo bendiga. Nuestros pensamientos y nuestro amor están con este joven, así que gracias Rhys de parte de Jacob y toda su familia”, dice la publicación.

Para poder ayudar a Jacob y leer la historia de Rhys, la gente puede entrar a este enlace de GoFundMe, donde ya se han recaudado casi 55 mil libras, más de millón y medio de pesos mexicanos.

