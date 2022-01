Este fue el contenido más ‘pirateado’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La pandemia logró que el estreno de películas o series se hicieran más relevantes, pues al estar encerrados hizo que muchos viéramos en algo nuevo una oportunidad para distraernos y divertirnos, olvidándonos un poco de la difícil situación que vivimos día a día.

Ver estas producciones dentro de las distintas plataformas de streaming que están a nuestra disposición fue un verdadero alivio; sin embargo, también tenemos muy claro que no todas las personas están dispuestas a pagar una suscripción a un servicio o no cuentan con los recursos para pagar una o varias mensualidades.

Es por eso que, en algún punto, muchos han recurrido a ver todos estos contenidos de manera ilegal y a través de distintos sitios o servidores en Internet. No estamos diciendo si está bien o mal, sino que es algo que inevitablemente sucede y sucede con tanta frecuencia que hay páginas y empresas dedicadas a registrar todas las películas y series que son “pirateadas”.

Una de ellas es Akamai, una firma de tecnología que hace unos días publicó su propia lista con las producciones de las plataformas de streaming que millones de usuarios vieron de manera ilegal. Los resultados indicaron que el año pasado un montón de personas consumieron los contenidos de superhéroes, algo que no debe sorprender mucho porque fue lo que más estreno tuvo. En fin, aquí dejamos la lista completa.

SERIES MÁS ‘PIRATEADAS’

1.- Loki – Temporada 1

2.- WandaVision – Temporada 1

3.- Rick and Morty – Temporada 2

4.- The Falcon and The Winter Soldier – Temporada 1

5.- The Walking Dead – Temporada 10

6.- Game of Thrones – Temporada 8

7.- The Flash – Temporada 7

8.- Vikings – Temporada 6

9.- True Beauty – Temporada 1

10.- Superman & Lois – Temporada 1

PELÍCULAS MÁS ‘PIRATEADAS’

1.- Godzilla vs. Kong

2.- Zack Snyder’s Justice League

3.- Black Widow

4.- Fast and Furious 9

5.- Mortal Kombat

6.- The Suicide Squad

7.- Cruella

8.- Wonder Woman 198

9.- Raya and the Last Dragon

10.- Jungle Cruise