El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a sus “adversarios políticos” que no tiene apego al poder ni le interesa el dinero y recalcó que su honestidad es lo que más estima en la vida.

“Acerca de nuestra honestidad, repetirles a nuestros adversarios qué es lo que estimo más importante en mi vida, que no me importa, no me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder, que el poder es humildad y el poder es poder decir ‘adiós’ en su momento”, refirió.

El mandatario federal mexicano advirtió a sus opositores que seguirá hacia adelante con la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

“Entonces vamos adelante a la transformación de México, aunque no les guste a los que se sentían dueños de México y a la prensa vendida o alquilada y a los intelectuales orgánicos, alcahuetas del régimen de corrupción, vamos adelante con el pueblo, con todos, pero confiando mucho en la lealtad del pueblo”, expresó.

Apuntó este lunes que está en contra de los empresarios que han hecho su riqueza de forma mal habida y a base de corrupción.

“No todo el que tiene es malvado, hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto, yo estoy en contra de la riqueza mal habida, me molesta la corrupción, me indigna la corrupción”, puntualizó.

Con información de: lopezdoriga.com