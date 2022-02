Pega ómicron también a menores; 166 en enero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El repunte de casos positivos de covid-19 que generó en las últimas semanas la variante ómicron en Tamaulipas, no sólo impactó a la población adulta sino que también incrementó los contagios en la población de cero a 17 años, al confirmarse 166 entre este grupo poblacional.

Los datos publicados este lunes por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), muestran además de que del 31 de diciembre de 2021 al 30 de enero, se añadieron dos defunciones de menores por complicaciones tras contagiarse del virus SARS-CoV2.

El reporte que contiene los casos acumulados desde el 12 de abril al 30 de enero, refiere que al corte del 31 de diciembre del año pasado se tenían contabilizados en la entidad dos mil 375 casos positivos, en tanto que hasta el 30 de enero de este año se elevó a dos mil 541, es decir 166 casos más.

Fue precisamente en ese periodo en el que comenzó a circular la variante ómicron, que es considerada la más contagiosa hasta el momento y la cual disparó los casos positivos, aunque de acuerdo con las autoridades sanitarias genera síntomas más leves.

La mayor parte de los casos nuevos durante las últimas semanas, correspondieron a pacientes de 12 a 17 años en los que se presentó la mitad de éstos con 88, seguido del grupo de seis a once años en el que se confirmaron 52; y en el de cero a cinco fueron 26.

Al cierre de este domingo la entidad acumula mil 473 positivos en el grupo de 12 a 17 años; 571 en el de seis a once años; mientras que en el de cero a cinco años suman 497 casos.

Finalmente en lo que se refiere a las defunciones, el Sipinna da a conocer que al 30 de enero el acumulado es de 20, las dos más recientes en el periodo citado, correspondiendo a dos pacientes femeninas, una de once años de Reynosa que padecía neumonía; la otra de 17 años de Tampico sin padecimiento adicional.