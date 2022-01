Se accidenta Eduin Caz, vocalista del ‘Grupo Firme’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El vocalista del ‘Grupo Firme’, Eduin Caz sufrió un fuerte accidente automovilístico en las afueras de Culiacán, Sinaloa, según reportó el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El reportero dio a conocer que el cantante había volcado en su camioneta “Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, indicó Gustavo Adolfo.

En el mismo programa mostraron imágenes de la supuesta camioneta donde se habría accidentado el artista.

Hasta el momento ni el cantante o sus representantes han dado más información al respecto.

Dan a conocer que Eduin Caz de Grupo Firme sufrió un fuerte accidente automovilístico. Gustavo Adolfo Infante publicó algunas fotografías de lo que habría ocurrido.



Se dice que el cantante se encuentra hospitalizado, sin embargo se desconocen los detalles sobre su salud. pic.twitter.com/u1TvqHifqP — Monterrey Live (@monterrey_live) January 31, 2022

