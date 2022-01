Un jefe ahorra por 12 meses para llevar de vacaciones a sus empleados

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un jefe ahorró durante 12 meses para poder llevar a sus empleados de vacaciones en Paraguay en un hotel de cinco estrellas.

El aplaudido jefe se llama Sebastián Sánchez, es ingeniero y dueño de una empresa dedicada a la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción.

En las redes sociales de la empresa compartieron fotografías de las vacaciones y un mensaje: “Nos dimos una pequeña pausa ayer y hoy para recargar energía “SI ESTAS CANSADO APRENDE A DESCANSAR NO A RENDIRTE”

Fabiola Colnagos, esposa del ingeniero informó que su marido había ahorrado por 12 meses para compensar los esfuerzos de sus empleados.

“Siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con sus familias. Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”, expresó.