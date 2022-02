67 años plasmando historias

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos lectores de “El Diario de los Bien Informados”. Empezamos en esta ocasión analizando estas palabras antes mencionadas y su importancia, la importancia de informar bien a la ciudadanía en vez de solo informarla ya que son cosas muy pero muy distintas, muchos medios hoy en día sin mencionar nombres tienen como prioridad ser los primeros en dar la noticia o sea buscan la inmediatez, dejando de lado una premisa tan importante llamada veracidad.

Pero vámonos ahora con el efecto de la persistencia y la búsqueda constante de la veracidad, ese que trae consigo más lectores y más credibilidad logrando el gusto y la preferencia de la gente a lo largo de ya casi siete décadas, labor sumamente ardua pero no imposible para una gran empresa, hablo de la familia de El Diario de Ciudad Victoria, periódico que ha logrado posicionarse como la opción más objetiva y confiable al momento de querer estar bien informado, siendo también uno de los periódicos más longevos a diferencia de otros que no pudieron lograr mantenerse con el correr de los años.

Aún recuerdo esos días en los que mi madre me llevaba en su auto rumbo a su trabajo y ella procuraba escuchar las noticias de último momento en la radio y entre cada bloque noticioso era inevitable escuchar el que sigue siendo el comercial o muchos pudieran decirle jingle, y si prestan atención estoy segura de que muchos también no solo lo escucharon sino que se lo saben de memoria como yo, en aquel entonces le pregunté a mi madre siendo muy pequeñita ¿Mamá qué es El Diario? ¿Tienen canción? A lo que mi madre contestó:

Es un periódico, hija, así como tú me ves dando las noticias en un televisor, también hay noticias por escrito, eso es un periódico, ¿Recuerdas que siempre que me acompañas después del noticiero a la Hidalgo, nos bajamos en la librería? Es el que ahí compro me dijo. Claro que lo recuerdo me encantaba acompañarla y nos tardábamos mucho para llegar a la casa a comer porque veíamos todos los libros que ahí vendían.

Otro recuerdo y no solo mío sino de toda mi familia es del día que lamentablemente falleció mi abuela Carmen Álvarez de Sánchez, ese día en el cual estábamos llenos de dolor ante dicha pérdida era necesario participar de su fallecimiento para que muchas de sus amistades pudieran saber los datos de su funeral, misa y sepelio, nunca olvidaremos y quiero externarlo a nombre de mi familia un enorme agradecimiento por habernos abierto las puertas ese día para proceder con la publicación de su esquela y que gracias a ella muchas personas que apreciaban a mi abuela y que suelen ser lectores de toda la vida de El Diario supieron de su deceso y acudieron a su vez a despedirse de ella.

Creo que vivencias como esta, por ponerles un ejemplo, hacen de un periódico no solo una herramienta de información sino una extensión personal del lector al plasmar cada una de sus historias, sean buenas y no siempre tan buenas pero siempre reportando los hechos tal y como suceden, sin dejar de algo el gran ingrediente de la objetividad; bien lo dicen las últimas palabras de su spot radiofónico de toda la vida “Experiencia en Información / Sirviendo a la comunidad / El Diario de Ciudad Victoria, El Diario de los Bien Informados”.

Haciendo referencia al día que acompañé a mi madre para publicar la esquela de mi abuela fue el día que conocí las oficinas de este periódico pero nunca imaginé que mi próxima vez pisando sus instalaciones sería con el gran honor de pertenecer a su gran familia con “El Lado Amable” su columna de todos los martes, hecho por el cual siempre les estaré sumamente agradecida. Desde aquí aprovecho para felicitar a cada una de sus distinguidas plumas y a quienes ahora tengo el privilegio de llamar compañeros, muchas felicidades por lograr día con día crear una opinión pública y por último felicidades al Diario de los Bien Informados por estas casi siete décadas llenas de páginas de éxito, credibilidad pero sobre todo veracidad en la noticia. Gracias a José Cárdenas del Avellano por abrirme las puertas de esa casa editorial y las páginas de este medio informativo.

Ya son 67 y contando, definitivamente un logro que se tiene que seguir aplaudiendo… ¡Muchísimas felicidades!