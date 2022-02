Advierte especialista: ómicron no es ‘gripita’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El epidemiólogo José Alfredo Rodríguez Trujillo advirtió sobre la falsa idea que tendrían algunas personas, vacunadas y no vacunadas, de que exponerse a propósito al contagio del virus SARS-CoV2 les puede incrementar o dar inmunidad contra las complicaciones éste causa.

El especialista aludió a la difusión que se ha dado respecto a que la nueva variante del covid-19, ómicron, genera una sintomatología más leve que las registradas con otras variantes, lo que equivocadamente podría llevar a la población a bajar la guardia y reducir las medidas preventivas.

“En mi caso no me he enfermado pero tampoco me quiero enfermar, porque a pesar de estar vacunado me pudiera generar, al igual que a muchas otras personas, factores de riesgo que en algún momento me pueden complicar mi cuadro, con todo y que de acuerdo a la situación que estamos viviendo sería mínimo”, comentó.

Rodríguez Trujillo añadió que si bien la expectativa de alcanzar la inmunidad de rebaño se ve más cercana, a partir de que ómicron está contagiando a un número mayor de población en México y el mundo, no es momento de exponerse sino de seguir cuidándose.

“Considero que no debe ser motivo para que la población argumente que si se está enfermando la mayor parte y no les pasa nada, solamente tienen una gripita y ya generan anticuerpos de manera natural, no es una buena conducta”, subrayó.

Por el contrario, señaló el especialista, se tiene que seguir promoviendo el distanciamiento social, la higiene de manos, el uso de cubreboca, la atención médica oportuna, así como atender las recomendaciones que dan los organismos de salud pública.

“Con todo y que otra de las expectativas de es que la pandemia entre en un proceso ya de comportamiento endémico, que significa que se volverá habitual sin estar generando estos incrementos que hemos estado viviendo en los últimos dos años”, concluyó