El mejor precandidato

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

Al agotarse el tiempo de precampaña para los aspirantes a la gubernatura la fotografía del momento refleja un escenario muy parejo entre los dos punteros y a un candidato del MC avanzando con una estrategia fuera de lo común.

El precandidato de Morena, doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA decidió por encuentros de poca gente con un discurso muy apegado al manual del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, repitiendo hasta el cansancio la frase de no mentir, no robar y no traicionar.

De pronto da la impresión de que en el equipo de MORENA están pecando de exceso de confianza y sienten que con la popularidad de AMLO ya la hicieron.

Vimos a un AMÉRICO con un discurso pausado destacando el tema de la honestidad como centro de su precampaña.

En el equipo azul CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “TRUKO”, la instrucción fue aprovechar cada minuto de la precampaña y así lo hicieron con recorridos por todo el estado con las militancias del PRI, PAN y PRD.

Sin lugar a dudas “EL TRUKO” tuvo un crecimiento importante durante estos días de precampaña, sumando actores políticos de los tres partidos que conforman la coalición VA POR TAMAULIPAS.

Un dato importante es que muchos priistas que se encontraban agazapados y que no querían nada con el cabecismo se están sumando al proyecto de VERÁSTEGUI.

Mientras tanto ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ se salió de lo convencional y se puso a recorrer poblaciones y lugares, saludó a la gente en general simpatizantes de su partido.

Así las cosas entre los que aspiran a gobernar Tamaulipas, un estado en donde la polarización llegó para quedarse.

Pareciera que este año la votación podría superar la participación de los últimos procesos electorales; hay mucha efervescencia entre la gente que simpatiza con los tres candidatos.

EL PERSONAJE

El alcalde LALO GATTÁS entendió rápido que sin dinero no hay modo de reelegirse en el cargo y también que hay que salir a buscarlo porque solo no llegará.

En ese sentido el presidente municipal de Victoria ha estado tocando puertas en las dependencias federales afines a su partido Morena.

Esperemos que estas gestiones se conviertan en acciones que ofrezcan solución a los problemas que enfrenta la Capital tamaulipeca.

Por lo pronto uno de los recursos que estarán aplicando tiene que ver con la rehabilitación de espacios deportivos, como el del Barrio de Pajaritos.

POSDATA

El regreso a clases será un nuevo problema para los padres de familia quienes tendrán que desembolsar en útiles y uniformes después de dos años de inactividad. Ojalá haya flexibilidad de parte de los planteles educativos.