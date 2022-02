El mandatario confirmó que la Cancillería de Panamá pidió al Gobierno de México no enviar la solicitud de beneplácito para que el historiador Pedro Salmerón

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que enviará la propuesta para que sea Jesusa Rodríguez la nueva embajadora de México en Panamá.

“Vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el Gobierno de Panamá (…) les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez”, dijo.

El mandatario confirmó que la Cancillería de Panamá pidió al Gobierno de México no enviar la solicitud de beneplácito para que el historiador Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual, sea el nuevo embajador en aquel país.

“Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá, y como si fuese la Santa Inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó, que porque estaban en desacuerdo en el ITAM, ya les vamos a dar a conocer el documento que envió. Nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijo”, dijo.

López Obrador apuntó que recibió una carta de Salmerón Sanginés en donde declinaba su nombramiento como embajador en Panamá ante las denuncias de acoso sexual en su contra.

“Si usted cree que lo mejor para México y el Gobierno que usted preside, es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció”, detalló el historiador Pedro Salmerón en el documento dado a conocer en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal buscará utilizar los conocimientos de Pedro Salmerón como historiador, aunque en otro campo de la Administración Federal, ya sea en la organización del archivo agrario o para un libro en donde se detallen los fraudes electorales en la historia de México.

“Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo, me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos, me importa mucho dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, conservar el archivo agrario, y él es especialista”, declaró.

“Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, cuando menos 100 años de fraudes, o cualquier otra actividad histórica que él quiera aceptar”, puntualizó.

Con información de: lopezdoriga.com

Finalmente, el presidente López Obrador confirmó que ya tiene su propuesta para la Embajada de México en Panamá, tras la renuncia de Pedro Salmerón: la senadora suplente, Jesusa Rodríguez.



Todos los detalles: https://t.co/yYIu5WtM18 pic.twitter.com/m9ydb3pVGs — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 1, 2022