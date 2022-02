Maki Ortiz no descarta participar en elecciones

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La ex alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez no descartó participar en el proceso electoral de este 2022 para la gubernatura por parte de Morena, ya que espera la resolución del Tribunal Electoral.

En entrevista con Ortiz Domínguez, agradeció a César Verástegui Ostos ‘El Truco’ por tomarla en cuenta en su proyecto político, sin embargo dijo que esperaría la resolución de las autoridades sobre su impugnación del proceso de MORENA.

“Yo no he tenido ningún diálogo mi respeto para él (Truco) para toda la gente, y como te digo yo no estoy en contra de ningún tema, en cuanto a MORENA el proceso de transformación qué requiere el país, ni tampoco ningún compañero instituto político esto es sencillamente cuestionar el tema de un proceso qué se tiene que aclarar”, dijo.

“Todo mi respeto por tener esa consideración por el concepto que tienen de uno las personas de que uno ha trabajado y ha tenido una trayectoria de bien para los tamaulipecos, reynosenses y bueno hay que seguir trabajando desde cualquier trinchera”, apuntó.