Otra vez el virus: fragilidad y corazones unidos

Libertad García Cabriales.-

Los corazones humanos no se unen sólo mediante la armonía. Se unen más bien, herida con herida. Dolor con dolor. Fragilidad con fragilidad: Haruki Murakami

Aunque algunos ilusos se niegan a aceptarlo, nuestra vulnerabilidad es constante. Desde el mismo momento del nacimiento venimos con fecha de caducidad. Y no sólo eso; nos acompaña siempre una constancia de fragilidad. Pero en este mundo de apariencias con sonrisas perfectas para redes sociales; la mayoría prefiere no hablar de ello. Pareciera que fingir ser felices y estar de fiesta todo el tiempo, es el mandato para muchos. Cuando la realidad es muy distinta y a todos tarde o temprano, nos toca padecer en cuerpo y alma.

La sensación de la fragilidad de la vida me persigue sin descanso, dice Paul Auster: “todo puede cambiar en un instante. Me contagia una gran alegría –la de estar vivo- y, al mismo tiempo un miedo atroz por el hecho de perder con tanta facilidad a la gente que queremos”. En el libro Dossier, entrevistado por Gérard de Cortanze, el célebre escritor estadounidense confiesa ser frágil. Pese a la fama, el dinero, la elegancia, el reconocimiento, el gozo; Auster acepta el “miedo atroz” ante la inevitabilidad de las pérdidas. Y sus palabras, plenas de profundidad, me hacen hoy más eco que nunca, cuando el temido virus ha vuelto a tocar la puerta de nuestra familia y amigos cercanos.

Cuando pensábamos que el 2021, se había llevado lo peor de la pandemia, este enero nos ha vuelto a sacudir con angustia, enfermedad y pérdidas a nuestro alrededor. No hay quien esté a salvo. Todos tenemos gente querida tocada por el malhadado bicho. Y mientras los científicos y autoridades anuncian buenas nuevas del descenso y muy próxima victoria contra la pandemia, nosotros ya no sabemos a quién creerle, pues la cruda realidad se impone en los cuerpos de seres amados. Testimonios sobran. Basta asomarse a las noticias o a las redes para sentir el miedo, la sensación de fragilidad de la cual habla Auster.

No sé usted lector apreciado, tal vez prefiera no saber nada de enfermedades y mejor seguir viendo fotos de “gente guapa y feliz” en redes. Pero esta vez escribo enlazada a los dolientes, a quienes reconocen la fragilidad humana y padecen ahora miedo y angustia, sin perder la esperanza. Días difíciles han sido estos con decesos de personas cercanas y el virus haciendo de las suyas en seres muy queridos. En nuestra familia empezó con sobrinos, después hermana, cuñado y sospechas entre los más pequeños con síntomas. Algunos con cuadros gripales sencillos, otros más fuertes y algunos de ellos con padecimientos crónicos que nos han mantenido en tensión constante.

Después vino la llamada de Roberto para decirme: soy positivo, aunque pasó venturosamente todo el proceso sin complicaciones, el sólo hecho de saberlo, nos mantuvo a todos en vilo. Apenas andábamos superando el susto de los primeros contagiados, mi madre empezó con síntomas. Y aunque queríamos creer era sólo una gripa, sabíamos por su edad de los riesgos. Hice mi maleta y me fui volada a mi Mante. Tengo bien claro mi compromiso de amor hacia ella. Siguieron los análisis, la prueba, los chequeos y el resultado positivo. Difícil describir lo que se mueve dentro cuando sabes en peligro a tus amados. Ver a mi madre fuerte, estoica, pero tocada por el covid, me hizo pensar en las veces que he sido yo la necesitada y ella mi sostén. A cualquier edad. Lo mismo en el sarampión o en el parto y hasta en las enfermedades de mis hijos. Siempre ella.

Días fríos en todos sentidos han sido estos, pero plenos de lecciones. Este es el tiempo del verbo cuidar en todas sus conjugaciones. Cuidar y cuidarnos. Reconocer el valor de la atención y la necesidad del amoroso cuidado. Volver a la esencia y no perdernos en la apariencia, el oropel, el individualismo y las ambiciones de tener. Afortunadamente estos días difíciles nos abren los ojos para ver lo valioso y lo insidioso. Saber de profesionistas “mercenarios” que aprovechan el dolor ajeno para lucrar y conocer también a vocacionales dignos de ser llamados “médicos”. Entre ellos, Esmeralda Ávalos Rodríguez, una joven doctora, bella por fuera, pero especialmente bella por dentro. Nunca podremos agradecerle las atenciones con mi madre, su valentía, su disposición y su ejemplar práctica médica.

Mientras escribo, siguen apareciendo síntomas por todos lados, pero en Dios confiamos. Mi madre, hasta hoy, bendecida y llena de fe. Nosotros agradecidos por su vida buena. La maravillosa escritora Irene Vallejo nos hace la pregunta que hace 25 años se hizo Sofócles. ¿Cómo actuar ante el dolor ajeno? : “Sé osado, arriésgate a cuidar al débil, porque eso te hará más fuerte”. Jesucristo también así lo enseñó cuando sanaba sin distinción toda enfermedad y dolencia.

En suma. Somos frágiles pero al mismo tiempo fuertes. Tiene razón Murakami. El dolor une los corazones. Sólo nos llevaremos y dejaremos el amor. Cuando esta pandemia pase, ojalá lo hayamos aprendido cabalmente. Entonces habrá valido la pena.