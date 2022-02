Piden a ayuntamiento crear instancia para atención de víctimas en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas insistió al Ayuntamiento de Victoria para la creación de una instancia específica de atención a víctimas en el Municipio.

Entrevistado a su llegada al edificio de la Presidencia Municipal, el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas Guillermo Gutiérrez Riestra dijo; “que hubiera una instancia, algo parecido al Instituto de Víctimas en el estado en el municipio porque así lo establece la ley”.

El tema principal, recalcó; era brindar una instancia especial para atender a víctimas de casos de personas desaparecidas.

“Tiene que haber un área específica porque así lo establece la ley, ya había un compromiso con las autoridades, pero ya hubo una negatividad”.

para nosotros esto es una falta a la palabra, pues es algo que sí se puede realizar”, dijo.

Gutiérrez Riestra, además, mencionó otro de sus planteamientos.

“Además nosotros comentamos de que las mismas víctimas pudieran atender esa oficina, porque no es lo mismo que pongan personal que no tiene nada de sensibilidad, que no tiene nada que ver para esos temas que haya las propias víctimas atendiendo eso”.