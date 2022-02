‘Truko’-Cabeza, el deslinde 2022

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Semana -les comenté- intensa, y en el resumen de lo más importante en enero, es que pocos se han dado cuenta que César Verástegui ha realizado un inteligente pero efectivo deslinde con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

A diferencia del torpe deslinde que realizó mi amigo Baltazar Hinojosa Ochoa, con Egidio, con Tomás y con Eugenio, por la avaricia de sus asesores, “El Truko” ha expresado con todas sus letras:

“Este es un juego nuevo, baraja nueva, estoy invitando a la sociedad en general, obviamente si alguien ha militado en otro partido no me interesa, yo no vengo a juzgar a nadie, aquí cabemos todos; si son tamaulipecos bien nacidos y están dispuestos a hacer el bien a Tamaulipas, son bien recibidos”.

Una frase muy ranchera pero igual muy poderosa, para dejar en claro lo que todos sabemos. La salida de un gobierno de un mismo partido, debe ofrecer todas las cortesías políticas a quien has elegido para que sea tu sucesor.

Un asunto que refiere, por supuesto, madurez y todos, en la historia de la política, cuando la tienen lo procesan, y aun más lo promueven con alfombra azul, en este caso, además de roja y amarilla.

Nunca olviden, que en la gira del gobernador por Casas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó de su entonces secretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos: “Lo van a escuchar mucho” (…) “conózcanlo, porque lo van a escuchar y lo van a escuchar mucho.

Él… “Ha permitido que los diferentes sectores de la sociedad estén en comunicación, porque es alguien que atiende desde al empresario más encumbrado hasta el campesino, el agricultor, el ganadero que tiene una necesidad, pero sobre todo, es quien tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad y la gobernabilidad del estado”.

En la posada de la Secretaría General de Gobierno, antes de la llegada de Gerardo Peña Flores a esta posición, el Gobernador ponderó de “El Truko”: “Uniendo esfuerzos, capacidades, talentos y pantalones, como el de nuestro secretario, va a seguir la continuidad aquí en Tamaulipas”.

Por eso creemos, que el deslinde tan solicitado por muchos, ya se dio y es más, sin ser apologistas, hay elementos para sostener que el mismo Gobernador, no tiene, ni celos y menos duda de que su elegido está haciendo lo correcto.

Y es que, en la historia de los deslindes, del somos diferentes, hay mucho que contar. Pero sin duda, las mejores formas siempre son las más sutiles, las que hacen una diferencia clara, aun entre partidos.

Del Américo amable al Cavazos “iracundo”, al “yo soy amigo de Tomás”, al Geño de oro, al Egidio duro, al Cabeza de dos manos, la derecha siempre más ruda y ya veremos, que como les dije y lo sostengo, en César Verástegui, tienen al más parecido a Rodolfo Torre.

Claro que en la cancha de enfrente, Américo Villarreal hace su mejor esfuerzo, por recordar a sus bases, por lo pronto, que él es clon político de Américo Villarreal Guerra, su padre, en un asunto que él mismo acepta como su principal “booster”.

En tanto, que hace gala de estructura de la Cuarta Transformación, como lo vimos principalmente en Nuevo Laredo con Carmen Lilia Canturosas y este fin de semana, con Lalo Gattás.

Y de una vez le digo, como operador que fui de eventos territoriales y de su difusión, no me gusta mucho lo de multitudinarios, pero si que hablen los videos y las fotografías de que tienen músculo y organización.

Y porque además, muchos de los eventos de todos los actores, no llegan a hacer la diferencia el Día D. Ni los estadios llenos son votos, ni tampoco la Plaza de la Constitución, que en términos de multitud es rabona.

De cualquier forma, vamos a entrar en la guerra de las estructuras, un tema del que hablaremos más tardes, pues profesionalmente hemos visto tantas veces esto, que al menos, la clase política debe estar alerta y atenta.

Hasta nostalgia me dio de una guerra de candidatos, donde hubo un evento que los organizadores publicaron con una “cabezota” en medios. 20 Mil…. rezaba la cifra y como se pusieron de pechito, los de enfrente al día siguiente, al difundir un evento similar, cabecearon…, 20 mil 1…

Pero bueno, quienes no conocen la historia, y lo digo de manera general, están condenados a repetirla.

Nostra Política.- “El poder no es un medio, Wiston. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. […] El objetivo del poder es el poder”. George Orwell.

Correo: [email protected]

Twitter. – @jeleazaravila