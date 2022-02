Anulan orden de captura contra coacusado de Cabeza de Vaca

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, anuló una orden de aprehensión en contra del empresario, Juan Francisco Tamez Arellano, involucrado en el proceso contra el gobernador , Francisco García Cabeza de Vaca, que originó su desafuero.

Al resolver una demanda de amparo, el juzgador consideró que no se acreditan los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, que la Fiscalía General de la República (FGR) imputaba a Tamez Arellano.

De esa manera, el empresario , señalado como prestanombres del gobernador, ya no podrá ser detenido.

En entrevista con un noticiario nacional, el abogado , Javier Lozano, explicó que Tamez era coacusado en el mismo proceso que se instruyó contra el gobernador Cabeza de Vaca, a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , cuando la encabezaba Santiago Nieto.

Recordó que ese proceso penal, en el que también aparece acusado Baltazar Higinio Reséndez Cantú , preso actualmente en un penal de máxima seguridad, dio origen al juicio de procedencia en la Cámara de Diputados , que concluyó con el desafuero del mandatario tamaulipeco, mismo que luego fue rechazado por la legislatura de Tamaulipas.

De acuerdo con la trama que invento Nieto, explicó el litigante, Cabeza de Vaca le dio unos contratos de obra a Baltazar Higinio Reséndez , pero en vez de realizar los trabajos le compro a Tamez Arellano un terreno.

A su vez, Tamez le compro a Cabeza de Vaca un departamento en la Ciudad de México, y como este no pago los impuestos respectivos le imputaron el delito de defraudación fiscal.

“La delincuencia organizada es presuntamente porque participaron tres personas para lavar dinero. Esto es ridículo. Se los dije desde el principio” refirió.

Dijo que Santiago Nieto engañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los diputados y a la fiscalía general de la República.

“Armó una faramalla. Le tomó el pelo a todos. Uso documentos falsos para inventar esta trama” indicó.

Lozano consideró que la resolución que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Tamez significa el desmoronamiento del proceso que enfrenta el gobernador Cabeza de Vaca.

Además, debe servir para liberar también a Reséndez.

“Se cae automáticamente todo con esta orden judicial.

Tienen que dejar en libertad a Baltazar Higinio Reséndez Cantú y al gobernador lo deben en paz” detalló.

Lozano acusó a Santiago Nieto de haberse sido el sicario de la “4T” “para estar jodiendo a los adversarios políticos”.

En vez de dedicarse a seguir la ruta del dinero sucio se dedicó perseguir a los adversarios de la “4T”.