Aplicarán refuerzo covid para jóvenes, adultos y rezagados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Peralta Rodríguez

A partir del próximo lunes siete se estarán aplicando dosis de refuerzo, así como primeras y segundas dosis de la vacuna anticovid, a la población de 15 a 17 años, así como de 40 a 49, 50 a 59 y de 60 años y mayores, anunció la Delegación de Programas para el Desarrollo de Tamaulipas.

La representación precisa que los municipios en los que de manera simultánea se estará aplicando el biológico, serán González, Xicoténcatl, Casas, Llera, Matamoros, El Mante, Victoria y Reynosa, en los cuales se ha calendarizado y definido las sedes para atender a estos grupos poblacionales.

En el caso de los adultos de 60 años y más y rezagados, se les aplicará el refuerzo de la vacuna AstraZeneca en los municipios de González, Xicoténcatl, Casas y Llera.

E tanto que el refuerzo para los adultos de 50 a 59 años y rezagados también de la misma marca, será en Matamoros del siete al once de febrero, en casas el ocho de febrero y en El Mante del nueve al once de febrero.

Por lo que respecta a Victoria, en donde se estará aplicando el refuerzo a los adultos de 40 49 años y rezagados, también de la marca AstraZeneca, será del siete al once de febrero y en Casas el martes ocho de febrero.

En esta Ciudad las sedes estarán ubicadas en el Patinadero ubicado en 16 y Carrera Torres, así como en el polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, en ambos casos en horario de 08:00 a 18:00 horas.

La delegación añade que el refuerzo para los adultos de 40 a 49 años así como la segunda dosis de rezagados de la marca AstraZeneca, se estará aplicando en Reynosa del jueves diez al sábado 12 del presente mes.

Y finalmente para los jóvenes de 15 a 17 años, se estará aplicando la primera dosis de la marca Pfizer en los municipios de Casas el martes ocho de febrero, mientras que en Llera los días miércoles nueve y jueves diez del presente mes.