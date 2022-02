Pide PT a Cabeza de Vaca no vetar licencia permanente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El Partido del Trabajo hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que no vete las reformas a la Ley de Hacienda del Estado aprobadas el pasado martes en el Congreso local eliminando la obligatoriedad de renovar las licencias de manejo en la entidad.

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo Arsenio Ortega Lozano, refirió que sin temor al costo político que pudiera tener, el Gobernador del Estado ya ha ejercido su facultad de veto en diversas iniciativas aprobadas por el Congreso, sin embargo dijo, espera que en esta ocasión no ocurra así.

“Esos riesgos los han sorteado, los han vetado varias veces, esperemos sensibilidad de parte del gobierno, que no sea vetada esta ley y que sea aprobada en sus términos”.

Ortega Lozano destacó que en lo personal le da gusto que el Congreso haya aprobado la iniciativa que pone la licencia única y que no haya refrendo; “que no se tenga que renovar”.

“Ahora esperemos que el Gobernador no salga con otro veto, y que nunca se publique esa ley, porque sería otro golpe a los tamaulipecos”, insistió.

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo advirtió que ahora para imponer un veto no pueden decir que es por cuestiones de seguridad; “es como las actas de nacimiento, no tienen vencimiento”.

Por último, tras señalar que desconoce si la ley trae una fecha específica de su vigencia, Ortega Lozano mencionó que en todo caso sería a partir de su publicación.

“Sería a partir de ese momento, en este año ya los que vayan a renovar licencia ya no tendrían la necesidad de hacerlo posteriormente”.

Cabe señalar que Ortega Lozano aseveró que con la aprobación de una licencia permanente la población se vería beneficiada con el ahorro del costo de la licencia cada dos, tres o seis años.