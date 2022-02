Tamaulipas no descarta que se estén comercializando cráneos humanos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con más de diez mil cuerpos sin reconocer, y cientos de panteones clandestinos, no se descarta que en Tamaulipas se estén comercializando cráneos humanos así como diversos restos óseos, aseveró el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas Guillermo Gutiérrez Riestra.

“Para empezar las fosas donde hay cuerpos sin reconocer, nosotros calculamos que hay más de diez mil cuerpos sin reconocer, sin contar los cientos de panteones clandestinos que hay en el estado”.

Al ser “un cementerio clandestino”, en Tamaulipas habría un “mercado negro” donde se comercializan restos humanos para rituales de santería o prácticas en las escuelas de Medicina, dijo.

“Yo no lo dudo de esas denuncias que ha habido en otras partes del país, porque en el caso de Tamaulipas es un cementerio clandestino”.

“Si hay quien compre como las escuelas de Medicina o para Santería sí hay mercado”, agregó.

Al manifestar que no duda que haya un mercado de esa naturaleza en la entidad, Gutiérrez Riestra hizo un llamado al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Ese sería el llamado al fiscal del Estado Irving, de que lo investigue y preguntarle si ya hay algunas denuncias”.

Cabe señalar que a través de medios de comunicación de circulación nacional se dio a conocer la existencia de un mercado negro de restos humanos en la Ciudad de México, señalando que a este tipo de compra y venta recurren desde santeros para realizar sus cultos hasta estudiantes de medicina y odontología para efectuar prácticas.