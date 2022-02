Tiktoker expone que lentes Gucci vendidos en Elektra no son originales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una tiktoker puso en duda la autenticidad de uno de los productos vendidos en el marketplace de Elektra. Se trata de unos lentes Gucci que son ofertados en 2,599 pesos en el sitio web de la tienda del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La usuaria de TikTok Ana Regina Alarcón quedó impactada por el precio de los lentes de sol, modelo Square Shape Oversized, pues originalmente tenían un precio de 7,690 pesos, aunque ella explica que esos accesorios cuestan más de diez mil pesos en el sitio oficial de Gucci.

“Yo no me podía quedar con la duda, así que claro que los pedí. Pero algo no me hizo sentido desde que decía que no los entregan en tienda y que no eran vendidos por Elektra”, dice en el video la tiktoker y señala a Dprisa como el proveedor de dicho producto.

Cuando recibió los lentes comprados en Elektra, los comparó con los originales y, aunque lucen muy similares, descartó que los de 2,599 sean auténticos. Tiempo después, en otro video, explicó los detalles que los hacen diferentes.

“Como era de esperarlo, los de Elektra no son originales, ¿por? Y no, no es obvio que iban a ser fake, ¿saben cuánta gente confía en Elektra y en sus proveedores? No es el negocio del siglo, no es la ganga del siglo, son fake, no los compren”, expresó.

Horas más tarde de la publicación de su video, el supuesto CEO de Dprisa, Mauricio Tamayo, le respondió y aseguró que todos sus productos son originales.

“Los lentes Gucci tienen un precio accesible por las negociaciones que logramos con nuestros proveedores, además de que corresponden a colecciones anteriores”, indicó.