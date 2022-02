Buscan erradicar maltrato a caballos de carretoneros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Terminar con el maltrato a los animales de tracción es un plan de trabajo que se debe hacer, pues afecta diversos factores, además de la posibilidad de que caballos estén mal cuidados, señaló Ángel Morales Cisneros, titular de la dirección de Protección Animal del ayuntamiento de Tampico, quién menciona que ya se tienen diálogos con los carretoneros.

Expone que de acuerdo al propio censo de los propietarios de las carretas son poco más de 260 unidades de tracción animal que existen en el sur de Tamaulipas y el objetivo no es que dejen de circular o realizar sus labores, sino que cambien su modalidad para evitar el maltrato a los caballos y se cumpla con el reglamento local de protección animal.

“Hay que llegar a un acuerdo y evitar que se siga dando el maltrato, por parte de nosotros tenemos la disponibilidad, pues esto atañe al municipio, se sabe que es un animal de trabajo, pero no hay porqué maltratarlos, hay un reglamento qué se debe de cumplir en el cual se especifica cierta dimensión y cierto peso para la carreta”, expresó el funcionario.

“Estamos trabajando en ello y más adelante vamos a informar el acuerdo al que llegamos. En pláticas anteriores que hemos tenido nos han dicho que tienen un padrón y la última vez comentaron que tiene un padrón de 267 los que andan en Tampico, Madero y Altamira, ya que no tienen una ruta determinada y circulan de acuerdo a los trabajos que les solicitan”, añade.

Afirmó que lo conveniente es llegar a un acuerdo con ellos para poder ayudarles o hallar la manera porque como es su fuente de trabajo es entendible que sigan sustentando sus familias, pero también evitar este tipo de maltrato.

“No queremos llegar al retiro lo de los cartoneros, sino de los que son los caballos para ese tipo de trabajo en la ciudad, porque ya no es admisible este tipo de maltrato; y no es un afán de molestarlos sino de acabar con el maltrato en la ciudad y en todas partes, para hacer valer el reglamento que existe para los propietarios de animales”, expresó.