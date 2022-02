Diputados de Morena y PAN llevan pleito a redes sociales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Los diputados de Morena y del PAN llevaron a las redes sociales el pleito que se traen por los vetos del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y que se recrudeció el martes pasado cuando los panistas y priistas “reventaron” la asamblea plenaria.

Este miércoles pasado, un día después de que las bancadas del PAN y PRI abortaron la sesión ordinaria para evitar que Morena y Movimiento Ciudadano (MC) aprobaran una serie de reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados morenistas, Armando Zertuche Zuani, “subió” sus redes sociales un mensaje retador.

“A las fracciones parlamentarias del PAN y PRI les digo: No le tengan miedo a la democracia ni a la transparencia, súmense a esta iniciativa por Tamaulipas. Los esperamos en la próxima sesión, estamos demostrando que no somos igual que ustedes. Tamaulipas se transformará con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes” escribió en su muro de Facebook.

Luego, difundió un video de cuatro minutos con 22 segundos para dar su versión de lo que ha sucedido en el periodo legislativo que inició en enero.

“Lamentablemente las sesiones se han visto envueltas en el desorden y en algunos momentos, diría yo, hasta caóticas, porque la fracción del PAN se ha pasado utilizando las leyes a conveniencia y abusando de la tan pisoteada ley interna del Congreso, incluso hasta el gobernador ha sacado provecho de esto” acusó.

Dijo que la iniciativa que su bancada propuso ante el Pleno, el pasado martes, es una reforma a la Ley del Congreso para ponerle un alto a la discrecionalidad y a los vacíos que esta presentaba.

“Recordemos que es una ley que estaba hecha para las anteriores legislaturas donde la mayoría eran absolutas y la mayoría era del PRI o del PAN . Es decir, era una ley hecha a modo para no respetar la división de poderes y mucho menos para transparentar la vida interna del Congreso” refirió.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del Pleno Legislativo, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, ha publicado en sus redes sociales mensajes en los que denuncia las presiones que está recibiendo por parte de la bancada de Morena.

“No han entendido los Diputados de MORENA: No nos vamos a dejar, no haré nada ilegal como ellos lo quieren.

Por más que intenten torcer las instituciones y por más que intenten desparecer a los otros partidos en la toma de decisiones: No se los vamos a permitir

Evitamos que hoy cambiaran toda la Ley del Congreso para borrar de un plumazo a los demás partidos.

Lo hacen en venganza por que evidenciamos su ignorancia y su intento de hacer trampa la semana pasada. Se quieren imponer, evitando el diálogo y el debate, pues carecen de argumentos.

Me seguirán acusando falsamente y, ¿saben qué?… me tiene sin cuidado, no dejaremos que destruyan Tamaulipas como lo hacen con el país”, escribió el martes, luego de que su bancada y la del PRI se retiraron del salón de plenos y obligaron a que concluyera la sesión.

Al día siguiente, “subió” un segundo mensaje: “Cuando se hacen las cosas bien es cuando más te golpean, pero toda la tierra es abono para seguir fortalecidos. Los saludo desde el Congreso del Estado ¡Buen día! Seguimos trabajando firmes por Tamaulipas. Gracias por todo su respaldo y apoyo, bendiciones”.