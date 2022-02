Eminem está nominado al Salón de la Fama del Rock

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El miércoles 2 de febrero se dieron a conocer los artistas nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll. Dentro de los nominados “brincó” aunque realmente no sorprendió la inclusión de Marshall Mathers, también conocido popularmente como Eminem.

Los 17 nominados para ser inducidos al Rock Hall son: Beck, Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Duran Duran, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Dolly Parton, Rage Against The Machine, Lionel Richie, Calry Simon, A Tribe Called Quest, Dionne Warwick y por supuesto, Eminem.

Slim Shady junto a Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran y A Tribe Called Quest son algunos de los nominados por primera vez al salón de la Fama del Rock & Roll. Los artistas deben tener una gran influencia en la cultura y haber lanzado su primera grabación por lo menso 25 años antes de poder ser nominados.

Los artistas seleccionados serán anunciados en mayo durante la ceremonia de incorporación al Rock Hall, la cual está planeada para celebrarse de manera presencial, contrario año pasado, la cual tuvo que realizarse de manera online debido al COVID-19.

El público tiene la oportunidad de votar por sus artistas favoritos para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll. El objetivo es ayudar a los nominados a que se establezcan dentro del Top 5. Se puede seleccionar hasta cinco nominados por día.