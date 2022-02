Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró que la realización de la consulta de Revocación de Mandato “será un hecho” en abril próximo, ejercicio que, dejó en claro, será una herencia de cara al futuro.

López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ordenó que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleve a cabo la consulta de Revocación de Mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto ya programado.

“Lo de la Revocación de Mandato ya es un hecho, se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional”, dijo.

“No se puede violar la Constitución, eso está resuelto y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el domingo 10 de abril. Se va preguntar al pueblo palabras más, palabras menos: ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?”, puntualizó.

Aseveró que la Revocación de Mandato es un ejercicio democrático que será una herencia para las futuras generaciones.

“Antes era ‘yo llego, haiga sido como haiga sido’, diría el filósofo, y me aguantan, no. Entonces es algo que vamos a heredar a las nuevas generaciones y poco a poco de va ir convirtiendo en un hábito porque la democracia debe ser un hábito, una forma de vida, entonces por eso se tiene que hacer está consulta y no creo que haya ya ningún problema”, argumentó.

Con información de: lopezdoriga.com