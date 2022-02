Victoria Ruffo relata su versión sobre la boda falsa con Eugenio Derbez

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hace unos días, las declaraciones de Eugenio Derbez sobre la boda falsa que organizó cuando Victoria Ruffo resultó embarazada de José Eduardo Derbez, se viralizaron debido a que el actor aseguró que la Reina de las telenovelas sabía que todo se trataba de una ceremonia para engañar a la prensa y que creyeran que ellos se habían casado; sin ermbargo, hoy volvió a salir a la luz la ocasión en la que Ruffo contó su versión sobre aquel momento y ella misma afirmó que pensó que sí se estaba casando.

Fue en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo, que el periodista compartió la entrevista que le realizó a la famosa en el 2009, en la que ella cuenta que su ilusión era casarse con Eugenio Derbez.

“Yo ya lo he aclarado muchas veces… A Eugenio yo siempre le dije que me quería casar y siempre estaba yo duro y dale, duro y dale, sobre todo porque ya estaba yo embarazada, entonces, él obviamente, y yo creo que ya es notorio que él no se quiere casar, o sea, nunca se ha querido casar, no me dijo que no, pero se hizo guaje… entonces un día, me acuerdo muy bien, me dice:

‘Oye tengo una cita en un hotel con unas personas que me quieren contratar ¿me acompañas?, ‘sí, claro que sí’. Yo ya estaba embarazada”, cuenta Victoria, quien aceptó ir al hotel de Reforma donde el actor organizó la fiesta para entregarle los anillos, que según Derbez compraron en un Aurrera.

Vamos al hotel, toca en el cuarto y nadie, le digo ‘qué onda’, y me dice ‘yo creo que no deben tardar’. En eso, me dice ‘no sabes el helipuerto de este hotel, la vista que tiene, vamos. Bueno, yo, le voy mentando su mamá de que estoy embarazada y eran escaleras… Ya que íbamos a llegar, empiezo a oír la marcha nupcial y le dije ‘qué está pasando’, en eso baja una amiga de él con un vestido de novia y me lo enfundan, me dan un ramo y me hacen subir las escaleras”, a la ceremonia fueron inviitadas la mamá de la actriz, sus hermanas, la hermana del actor, y amigos de ella y de él.

Pese a que el actor dijo recientemente que Victoria conocía al actor que fungió como padre, hace 13 años ella dijo que no tenía idea de quién era él: “A lo lejos veo un cuate, vestido de padre. Yo no conocía a este cuate. Yo nunca me había casado, para mí, yo me estaba casando. Hasta que me casé con Omar (Fayad) supe que había que hacer que amonestaciones, y que el acta de nacimiento… Yo asumí que nos estábamos casando, hubo argolla y todo el rollo. Comimos pizzas y de ahí corrimos al Ángel de la Independencia a tomarnos unas fotos”.

Ruffo afirma que para ella, “era mi boda”; sin embargo, después se enteró que no había sido real: “Después me dijo que no era mi boda, ya le lloré, me dijo coraje, dije pues cara de qué me vieron, pero para mí era mi boda… Entonces él dice que era una especie de regalo, de sorpresa, pero que obviamente pues no era un matrimonio… Yo era a lo mejor muy inocente, muy ignorante, pero pensé que me estaba casando”.