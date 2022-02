¿Qué sigue?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (Agencias)

En su camino a la Copa del Mundo de Catar 2022, la Selección Mexicana consiguió un valioso triunfo ante Panamá en el Estadio Azteca el pasado miércoles por la noche, con esto el ‘Tri’ llegará a la última serie de duelos eliminatorios de la Concacaf dependiendo de sí mismo para clasificarse de manera directa al Mundial.

Con una solitaria anotación de Raúl Jiménez desde los once pasos, la plantilla dirigida por Gerardo Martino obtuvo los tres puntos en el Coloso de Santa Úrsula ante los ‘Canaleros’ para colocarse en la tercera posición del Octagonal con 21 puntos, las mismas unidades que tiene Estados Unidos, segundo en la clasificación y que será el próximo rival de México.

El compromiso ante las “Barras y las Estrellas” será el 24 de marzo y es clave para México, ya que un triunfo podría significar la clasificación a la Copa del Mundo. En caso de que México derrote a EE.UU. y se combine con una derrota de Panamá así como un empate de Costa Rica, el combinado azteca aseguraría su lugar a Catar.

Después del partido ante Estados Unidos, la Selección Mexicana tendrá un calendario “sencillo” en su cierre eliminatorio al enfrentarse a dos de las plantillas más débiles del Octagonal. La escuadra mexicana visitará a Honduras el 27 de marzo y terminará su participación en la clasificación de la Concacaf cuando reciba a El Salvador el 30 de marzo. Hasta el momento, no se han revelado los horarios de los partidos de México.

Cabe destacar que si la plantilla de “Tata” tropieza en el Azteca ante Estados Unidos, el “Tri” se mantendría en la tercera posición del Octagonal y el juego ante Honduras pasaría a ser el partido más importante en la era Martino. No será un duelo sencillo ante los ‘Catrachos’, pero México es ampliamente favorito para llevarse el triunfo debido a que la ‘Bicolor’ no ha sumado un solo triunfo en once encuentros disputados. Con una victoria ante Honduras, el combinado Tricolor se clasificaría al Mundial de Catar.

Sin embargo, si México también perdiera en Honduras, pondría en riesgo su lugar en la Copa del Mundo. Dependiendo de los resultados que consigan Panamá y Costa Rica, el cuadro azteca pudiera llegar a la última jornada eliminatoria en cuarto o quinto lugar del Octagonal, por lo que estarían obligados a vencer a El Salvador y esperar tropiezos de “Canaleros” y “Ticos”.