Rastrean a 21 mil profes sin registro de vacuna

José del Carmen Perales Rodríguez

Alrededor de 21 mil trabajadores de la educación, principalmente maestros, no tienen registro ante la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) de haberse aplicado alguna vacuna contra el covid-19, reveló Gloria Molina Gamboa.

La titular de esa dependencia aclaró al mismo tiempo, que eso no significa que no se hayan vacunado en Estados Unidos, ya sea viajando por cuenta propia o durante alguna de las campañas que se han implementado, pues en su mayoría son empleados que viven en la franja fronteriza,

“El registro que tenemos es de alrededor de 21 mil maestros (sic) que no se encuentran registrados como vacunados, sin embargo tenemos situaciones importantes en este tema, uno de ellos que el sistema de registro federal no ha funcionado”, expuso.

Molina Gamboa añadió que de acuerdo con los datos de la SST prácticamente todos los trabajadores de la educación de la frontera, están vacunados en Estados Unidos sobre todo a partir de noviembre que se abrió la frontera.

“Estos 21 mil que nos faltan en la Secretaría puedo asegurar que muchos ya están vacunados en EU, no es que los maestros no quieran vacunarse, aquí se les puso la vacuna Cansino y el refuerzo de Moderna como dijo la Federación, pero muchos no quisieron”, apuntó.

La funcionaria agregó que en la actual campaña de vacunación transfronteriza que se realiza en Reynosa, Río Bravo y Matamoros, se han encontrado maestros que optaron por vacunarse con Pfizer.