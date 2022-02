Agua sale turbia pero es potable: E. García

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Cuando se presentan “nortes” es cuando sale agua turbia en la red hidráulica, sin embargo, el líquido es potable y se puede consumir, afirmó el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Eliseo García Leal.

Además, dijo que también dicha situación se debe al bajo nivel de agua que registra la presa Vicente Guerrero.

“Se presenta algunos días cuando se presentan los nortes como este (el jueves)”.

García Leal agregó: “el agua de la presa está en muy bajo nivel, está a un 32 por ciento de nivel, la calidad de agua que trae la presa sube su turbidez”.

Sin embargo, el Gerente de Comapa Victoria aseguró que el agua es potable.

“La planta potabilizadora que tenemos es únicamente filtración rápida, no le alcanza, sale el agua con poca turbiedad, es agua potable”.

Cabe señalar que al ser cuestionado puntualmente, el Gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado aseveró que el agua que sale de la llave es potable y cumple con los estándares requeridos en materia de salud.

“Se pasa en uno o dos días, no es en todos los sectores, es en algunos sectores de la Ciudad, yo la tomo agua de la llave, es potable, trae algo de turbidez, sedimentación, no hace daño”.