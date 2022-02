Las mejores escuelas de la ciudad

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ana Medina

Cuando era niña recuerdo haber visto cada año en la televisión ese comercial que decía: “En México, la educación básica es para todos, en la escuela hay un lugar para tus hijos; y en febrero son las inscripciones”.

En este, la SEP preparaba inscripciones para todos los niveles, después (la verdad es que no recuerdo porque) se denominaron pre-inscripciones. Como una manera de separar un lugar, porque se acababan.

Hoy en día se denomina inscripción adelanta. Pero la verdad es que es la misma cosa. Todo sucede (o debería suceder) en febrero.

Aunque sinceramente es que no es así. Esa cultura de competencia entre escuelas públicas y en algunos casos privadas ha hecho de los procesos de inscripción un verdadero caos para los padres de familia

Algunas comienzan en diciembre.

Bueno, aunque quizás creamos que dos meces no hacen una gran diferencia, pero, honestamente si la hacen cuando hablamos de procesos de maduración en niños de preescolar o primaria. Esos dos meces son cruciales en algunos casos para que los reciban o les cierren las puertas en instituciones “de prestigio”.

Aunque la educación sea laica, gratuita y obligatoria sabemos que los lugares en algunas escuelas no lo son. Considero que esto es un problema social y cultural.

Durante la pandemia, en muchos sectores de la población nacional hubo una caravana de migración de las escuelas privadas a las instituciones públicas principalmente por cuestiones sociales y económicas

Sin embargo, el punto de mayor interés de los padres de familia es brindar a sus hijos la mejor educación y sus elecciones en ocasiones dependen del grado o nivel al que necesiten ingresar, de las posibilidades económicas, costumbres y en algunas (no muy gratas situaciones) del prestigio de las escuelas.

Mi opinión de hoy no va en contra de ninguna en particular. Simple y llanamente que como especialista he observado que la “mejor escuela de la ciudad” no siempre es la mejor escuela para todos los niños.

Entiendo que como padres siempre van a buscar lo mejor para sus hijos y lo aplaudo. Pero los invito a identificar primero las características, habilidades y aptitudes de sus niños y jóvenes para saber, que para un alumno que requiere un aprendizaje diferenciado una escuela super estructurada no es la mejor opción.

Que para un alumno que tiene algún trastorno o discapacidad una escuela que no brinda atención a la diversidad, no es la mejor opción. Que para un alumno ansioso un docente poco empático no es la mejor opción. Que la escuela en la que estudio toda la familia quizás ya no es la mejor opción para una generación nueva.

Aprendamos a escuchar a los niños y jóvenes; tomemos en consideración su perspectiva, sus ideas. Aunque no siempre sepan que es lo que quieren es importante que les ayudemos a reflexionar y a tener una opinión propia desde temprana edad.

En ocasiones los maestros también caemos en ese juego de juzgar a los alumnos por el docente que tuvieron el año anterior o la escuela de la que proceden en lugar de ocuparnos de nuestro nuevo grupo y poner empeño en atender las necesidades que presenten.

Esto no es válido, ese tipo de quejas y de culpas dejémoslas para la política, no para la escuela.

Nuestra labor gira en torno a ser el mejor maestro para cada alumno, cuando lo logramos dejamos una huella positiva en ellos. Esos son los maestros que de adultos recordamos toda la vida. Y esas escuelas las consideramos las mejores de la ciudad.