Panamá iría con la FIFA para repetir partido ante México

La polémica y hechos insólitos en torno a la Selección Mexicana no paran, pues ahora se habría dado a conocer que el combinado de Panamá metería una queja contra la FIFA para repetir el duelo del Octagonal Final, que terminó 1-0 en favor de México, y no, no sería una broma.

La derrota de Panamá no implicó su eliminación en la carrera rumbo a Qatar 2022 pero sí comprometen mucho su pase directo, pues ahora están a 4 puntos del tercer lugar (que es México) y Costa Rica ya está a uno de ellos; el Repechaje parece ser lo más probable.

De acuerdo a medios internacionales, la Federación Panameña de Futbol estaría preparando una queja, que meterá con la FIFA, para que el juego ante el Tri se repita, pero su principal argumento no será el polémico penal sobre Diego Lainez, sino la prueba PCR de César Montes.

Tras el partido, el Cachorro tardó en dar negativo a Covid-19 para marcharse a Emiratos Árabes y encarar con Rayados el Mundial de Clubes, algo que ha levantado sospechas dentro de Panamá y que utilizarían para tratar de repetir el juego.

Dentro del reglamento de FIFA, en el inciso 3 del artículo 55, sí se estipula que en caso de irregularidades en un partido éste podría repetirse, así como quitarle puntos al equipo infractor o hasta eliminarlo del torneo, pero eso sólo en los casos más drásticos, algo que la Selección Mexicana no teme.