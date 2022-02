2022: Partidos necios, elecciones oscuras…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

J Eleazar De Ávila.-

Vámonos que se hace tarde, quedan 117 días y horas para que los tamaulipecos, además de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, decidan a quien quieren de gobernador.

Y esta es la primera vez que somos testigos, de que el sistema de precampañas, técnicamente hace agua y que desde las instituciones, empezando por la presidencial, se rompen las reglas.

Bastaría con revisar que, lo que hemos visto en formas y fondos, es que “las internas que debieron ser al interior” ( perdón por decirlo con manzanitas), desbordaron en expresiones que son propias de la etapa constitucional.

Lógicamente no se trata de descalificar a nadie y menos a “nadien”, como ya vimos es el deporte desde Palacio Nacional, sin embargo, lo decimos con todas sus letras para que el círculo rojo, se mantenga alerta, porque ya estamos en cortito de que nos metamos al tobogán de una nueva Reforma Electoral.

La del 2014 que empujó la izquierda y que ahora vomita -esa reformas-, pues a su parecer, las reglas desde el poder, ahora les son perniciosas. Y por lo mismo, “la corte real en turno”, están duro y dale en su multiverso, llorando como Spiderman en la Avengers: Infinity War.

“No me siento bien señor Stark -INE-” y luego rematar con su ya clásico “no me quiero morir, no me quiero ir”.

Y claro que están en su derecho, pues al fin del día, es el turno al bat de la Cuarta Tranformación o lo que signifique esa vaina, y ya veremos si la sociedad y los más de 90 millones de ciudadanos les dicen “Gracias por Participar”, como sucedió en 2000 con el PRI, en el 2012 al PAN y nuevamente en el 2018 con el tricolor nuevamente.

Comentario aparte, todas las veces con amplia sospecha de traiciones de los presidentes en turno. Ernesto Zedillo y su sana distancia con su partido jugando a la democracia abrió el zaguan a Vicente Fox.

En 2006 el PAN de Vicente Fox, acuerda con el PRI para la llegada de Felipe Calderón, quien después en el regreso de la copa, como presidente, en 2012, traiciona los esfuerzos de su partido ponchando a Josefina Vázquez Mota para que sea mandatario el Enrique Peña Nieto.

Un “edomexino” quien no dudó en proteger sus intereses y existen cada vez más evidencias, de que desde 2017 realizó acuerdos con Morena a través de Luis Videgaray, por que lejos de ser un PRI-MOR como muchos lo mencionan, lo que sucedió entre esa fecha y la elección fue un Mor-Vid”.

Pero esa es otra historia, estamos en México desbocados con una institución que solo es Movimiento, rechazando todos los días a lo Sor Juana.

Paráfrasis: Por aquello de “hombres necios que acusáis al sistema sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”…. “si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?

En fin, redactamos este bodrio porque estamos a más de 2 mil kilómetros del terruño. Desde aquí nos ven con curiosidad y advertencia, y donde todo se resume a una palabra.

“Cuídense”… ellos sabrán por qué…

Lo mejor de cada casa…

Al amanecer quedaban 4 días para la conclusión de las llamadas pre campañas, cuyo debate ya nos asomamos líneas arriba y en lo que nos toca en Tamaulipas, los tres candidatos aseguran que el pueblo les ama y que van a ganar el favor de los votantes.

Y por supuesto que todos los equipos deben tener sus broncas, pero sin lugar a dudas la mayor de todas las complicaciones, no está en el PRI, el PAN, el PT, el PVEM, el PRD si no en el seno de Morena y no hablo de Tamaulipas, si no del mismo corazón del Movimiento donde todos los días se comen crudo a Mario Delgado.

En fin, vamos a terminar con estas expresiones de los principales.

a.- “Esta causa que abanderan los partidos, es con las mujeres y hombres de Tamaulipas, por eso hoy les digo, que juntos le daremos rumbo y destino a nuestro estado”. César Verástegui.

b.- “Ese modelo -neoliberal-, estaba basado en el comercio y en los intereses personales y no pensaba en el pueblo, mucho menos en los pobres”. Américo Villarreal.

Del cuarto piso.- “Estamos cansados que a los mexicanos y a los tamaulipecos nos den “atole con el dedo” y estamos cansados de tanto robo, corrupción y despilfarro en las diferentes esferas de gobierno”. Nacho Mendoza… él solito lo dijo.

Nostra Política.- “Espero que vivas una vida de la que estés orgulloso. Si descubres que no es así, espero que tengas la fuerza para empezar de nuevo”. Francis Scott Fitzgerald.

