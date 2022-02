VILLARREAL Y SANTIAGO

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Del precandidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas, se ha dicho mucho, pero no todo se ha dimensionado suficientemente; uno de esos rostros que acompañan su vida y carrera, su propuesta y destino, es la vocación de género.

Quienes crecimos en un entorno dominante de hermanas, de manera regular, somos quienes mejor entendemos a las mujeres y regularmente estamos en sus causas, más, a quienes no vivieron tal antecedente.

Todos los caminos contemporaneos conducen al feminismo, pero el más corto, directo, conciente, es el de quienes lo sentimos de origen, lo llevamos en la sangre.

No me atrevería a poner en la boca, menos en la mente obvio será, de lo que no me han dicho expresamente, pero hay muchos elementos, expresiones, dichos, que me hacen suponer AMÉRICO VILLARREAL ANAYA comparte esa condición.

Más aun, tal vocación, es plenamente compartida por su pareja de siempre, su esposa desde hace 38 años, la también doctora, MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL, lo que mucho les prestigia, a despecho de algún tercero extraviado.

Así, como cantó El Príncipe –“sin trampas, sin complejos, sin secretos, sin espinas”-, doña MARIA SANTIAGO, ahora que estuvo en Matamoros, proclamó las princias de un feminismo igualitario, que en la pareja suma y construye.

Entre las reminiscencias de la vida familiar, la dama compartió, al tenor de la Asamblea Interna de Mujeres de Morena, cómo, en su primer año de matrimonio, al nacer su primogénito, lo arrullaba cantándole El Sirenito.

Desde entonces, ya era “su Matamoros Querido”, inspiración del legendario matamorense RIGO TOVAR, sin haber estado ahí.

La identidad geográfica, ahora empataba con las coincidencias en el movimiento de género.

“Ver ese poder de la mujer, esa decisión que tenemos todas, esa capacidad de dar amor, de prepararnos, de atender a nuestros seres queridos, de atender a nuestros enfermos, de estar siempre para los demás y tener muchas funciones a la vez.

“Somos capaces de eso, que a los hombres se les dificulta un poquito más, nada más un poquito… tampoco vamos a hacer pleito, no se trata de eso”.

El feminismo, al que convocó promover, aguerridas y todo, sin ser un pleito con los hombres, sino un feminismo positivo, con amor, con propuestas, con cariño, nunca agresivo, porque esa actitud enferma y debilita.

“Somos lo mejor en el cariño, en el amor, estamos pendientes de nuestro entorno, percibimos todo lo que está alrededor, entonces tenemos que darle por ahí, no con agresividad, ni por el enojo, ni la lucha en pleito, nada de eso que nos enferma”.

Ser vitamina, para ayudar a la gente, a la familia, y juntos, ese poder nos va a llevar adelante y nos va a tener presentes en la vida de todos, abundó en definiciones.

Invitó a las mujeres a que se quieran mucho: tenemos que valorarnos primero nosotras y vamos a ser mujeres vitaminas de MORENA, para que ayuden al Doctor a curar a Tamaulipas y a llegar con esta cuarta transformación que nos ha puesto el ejemplo ya saben quién y cómo él dice…. Amor con Amor se paga.

Antes, allá mismo, el dirigente nacional del partido, MARIO DELGADO CARILLO, había definido a AMÉRICO y su honestidad, como la cura que va a sanar a Tamaulipas –de todos sus achaques.

El concurso de las mujeres, en las definiciones de su esposa, como vitaminas, se concluiría enseguida, no solo va a curar a muchos, también prevendrá otros fututos padecimiento.

“El mejor multivitamínico”, precisó AMÉRICO en el mismo encuentro: ustedes son el gran motor en esta transformación, en este proyecto que es de ustedes, nuestro proyecto, el proyecto de todos y de todas.

El fin de semana, la precampaña panista de CESAR “El Truco” VERÁSTEGUI, estuvo en el legendario Pueblo Mágico de Tula y en Jaumave, municipios emblemáticos del altiplano tamaulipeco, de cuyas comunidades salieron jinetes a sumarse a la cabalgata con aquel al frente.

En una y otra localidad, con miles de simpatizantes de la coalción Va por Tamaulipas, PRI-PAN-PRD, participó aparte en mesas de trabajo, encuentros cara a cara y mitines masivos, abundando en las primicias de “hacer de Tamaulipas el mejor lugar para vivir”.

Conforme al calendeario oficial, el preiodo de precampañas concluye el próximo jueves 10 de los Corrientes; de aquí a entonces, los cierres de campaña del TRUCO VERÁSTEGUI se llevarán a las principales concentraciones urbanas del Estado.

A saber, hoy andarà precisamente por Matamoros, mañana en Reynosa, el miércoles en Nuevo Laredo, y el cierre de cierres, sera el ultimo día dedicado a esto, en Victoria capital.

Mientras tanto, el fin de semana ya celebraron su session de instalación, los 22 consjor distritales electorales del IETAM, que seran en sí, quienes conducirán operativamente la elección del 5 de junio.

Ya sabe, con la última reforma a la legislación electoral local, a instancias del PAN, se decidió que en la elección de gobernador, no operen los comrtés municipales electorales.

¿Cómo lo harán? Veremos y diremos.

Dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se desarrollan actividades para entender mejor los fenómenos sociales de temporada, especialmente los que impactan en la salud pública y que empezando por el entorno educativo, igual inciden en toda la sociedad.

Entre las jornadas académicas de la Facultad de Enfermería Victoria dirigidas a la comunidad estudiantil, recién se dio un ciclo de conferencias repasando el entorno de las enfermedades mentales, multiplicadas al paso de la Pandemia del COVID.

La depresión y la ansiedad, explicaron las expertas conferenciantes, sigue viéndose como un tema tabú, aunque afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad.

El ánimo bajo, sentimientos de desesperanza y pérdida de interés en las actividades diarias aparecen entre sus síntomas, causando insomnio que no permite recduperar las energías necesarias a sus víctimas .

Técnicas de autoayuda, actividades gratificantes, ejercicio físico y no ser muy exigente en estas para no generar más estrés, fueron algunas de las recdomendaciones hechas, antes de llegar a las terapias con medicamentos.

Eso que se promueve entre los estudiantes de la salud de la UAT, igual a través de ellos y en su conocimiento público, se convierte en un extraordinario aliado social desde al Alma Mater.