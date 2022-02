El tacaño cierre de PROFECO  

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.-

Con este gobierno federal de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente “Ya saben quién”, en algunos asuntos como la defensa del consumidor vamos exactamente para atrás. La razón es muy sencilla, este Gobierno Federal que encabeza el Sr. Andrés Manuel López Obrador cerró, clausuró, acabó con las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, de Ciudad Victoria. Ahora para quejarse, para interponer una denuncia por abuso, robo o algo semejante hay que hacerlo y trasladarse hasta el puerto de Tampico. No manchen. No la chiflen que es cantada.

Y les cuento dos experiencias personales en mi carácter de consumidor. En alguna ocasión el “cajero automático” de un banco victorense me dio menos dinero del que le solicite. Me arrebató, me robó el cajero algo así como 300 pesos. Al día siguiente me apersoné con el gerente de esa sucursal, para buscar la devolución de mis 300 pesos. Total que me recibió el gerente del banco y muy cordial, cortes, y en forma comedida me dijo que para ese asunto tenía que acudir a la matriz de ese banco en Tampico. Viajar entonces a Tampico para recuperar 300 pesos era una locura, pues mínimo me iba a gastar mil pesos en eso, y…¿para qué? ¿Para recuperar 300? Y tirar a la basura 700 pesos. Pues obvio ahí dejé el asunto de mi queja.

Hace cosa de cinco años acudí a las oficinas de PROFECO en Cd. Victoria buscando recuperar 30 mil pesos de un enganche que di para adquirir un carro. Y nada que me daban el referido carro. Así q ue acudí a interponer mi queja en la PROFECO Victoria y en cosa de tres semanas la empresa de carros me entregó en PROFECO un cheque con mis 30 mil pesos. Entonces si en estos días un victorense quiere poner una queja por abuso de una empresa pues tiene que agarrar carretera y poner su denuncia en PROFECO Tampico, ubicada en Avenida Hidalgo No. 5004 del referido puerto jaibo. No manchen. No la chiflen que es cantada.

Es un retroceso. ¿Cuál avance con lo que parece y evidencia ser un “gobierno de cuarta”, de la Cuarta Transformación? Este gobierno de AMLO, por motivos de ahorrarse dinero, se llevó a Tampico la delegación de la PROFECO Cd. Victoria, y por cierto que sus 25 empleados fueron transferidos a Tampico en el mes de febrero de 2020.

De hecho cuando ya era Alcalde electo Eduardo Gattás Báez viajó a la Cd. de México donde lo recibió el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Scheffield Padilla y le pidió la instalación de un Modulo de PROFECO para quejas y denuncias en Palacio Municipal. Eso fue el 24 de Agosto de 2021. El funcionario de AMLO le dijo que si, que yes, que desde luego. Y hasta le regaló un ejemplar de un libro que el susodicho Ricardo escribió y que se llama “Del Desamor al Amor”. Y como diría mi abuelita… “el prometer no empobrece…” Es fecha que nada de nada del prometido Modulo.

TRUKO VERASTEGUI EN TULACOPN

Dos.- Pues ahí tienen que este fin de semana en la siempre muy bonita población de Tula, Tamaulipas, en su camino a ganar las elecciones para Gobernador el abanderado de la alianza “Va por Tamaulipas”, César “El Truko” Verástegui Ostos, sostuvo mesas de trabajo, encuentros cara a cara y con muchas gentes de los partidos PAN, PRI y del sol azteca, PRD.

Estas personas, tultecas de esos tres partidos cerraron filas con Verástegui Ostos, a quien le dieron la bienvenida, y apoyo total a su proyecto en el que todos coinciden en un mismo objetivo: hacer de Tamaulipas el mejor lugar para vivir.

Miles de simpatizantes del PAN, llenaron el auditorio San Antonio que contó con todas las medidas y protocolos de salud, donde los presentes reafirmaron su respaldo incondicional para construir una gran alianza.

Por parte de los priistas tricolores, el encuentro fue en el Comité Municipal que lució abarrotado de simpatizantes y representantes de todos los sectores, destacando en el precandidato a un hombre de campo, de trabajo, que entiende perfectamente a los tultecos.

Un nutrido grupo de simpatizantes perredistas (más de mil) recibieron a Verástegui Ostos en medio de un auténtico ambiente de fiesta y reconocieron la responsabilidad que significa este frente que el año pasado, se construyó a nivel nacional para detener la destrucción del país desde el Congreso. Ahí la lleva El Truko. NOS VEMOS.