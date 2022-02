Alza en rentas impiden la apertura de negocios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Al señalar que el impacto económico por la Pandemia ha significado un cambio en la operación de muchos negocios que ha impedido una recuperación en 2 años, Eduardo Manzur Manzur, ex presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, señaló que es necesario que se reestructure el costo de las rentas que junto a la falta de ventas ha hecho que locales en todas las áreas comerciales de la ciudad cierren.

Es un panorama poco alentador el que se vislumbra para el primer semestre de este año, dijo, “ya que se han cerrado locales ante las altas rentas que deben pagar, y que oscila entre los 50 y 80 mil pesos, actualmente lo que buscamos es sobrevivir, hemos visto el cierre de muchos negocios de abolengo, de muchos años en Tampico, que son los que nos dan nombre y arraigo”.

De seguir está situación, de no realizar un análisis de costos en la Pandemia y continuar con alza en los arrendamientos, “se verán en los próximos meses que van a ir cerrando puertas algunos establecimientos conocidos y el alto precio de las rentas podría ser un impedimento, para que otros locales puedan abrir, pues sigue habiendo rentas creyendo que estamos sin afectaciones por la Pandemia”.

Señaló que existe ya una marcada competencia entre los diversos centros comerciales de la ciudad y que ahora también deben de entrar en esta dinámica la ofertas de arrendamiento sobre todo para fomentar la inversión que ha estado muy escasa durante la pandemia y que impacta en las ventas de diversos giros comerciales.

Existen factores que han diversificado la asistencia de las personas a los distintos centros comerciales, añadió, sobre al área del centro de Tampico, que no ha dejado de ser un polo atractivo o un centro económico turístico importante, pero que compite con otras zonas y hoy vemos que hay mucha gente local que no conoce el centro y otras que solo asisten a un solo espacio, lo que implica un reto más para el comercio.