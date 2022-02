eFootball sigue los pasos de FIFA y elimina a Mason Greenwood

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mason Greenwood, jugador de 20 años del Manchester United vive uno de los momentos más complicados de su carrera.

Tras ser acusado de agresión física y sexual por una mujer, el futbolista fue detenido por las autoridades mancunianas y ahora se encuentra en libertad bajo fianza.

Sin embargo, esto le ha acarreado problemas como perder patrocinios y ser apartado de los Diablos Rojos.

EA Sports también le dio la espalda al jugador, ya que anunciaron que lo eliminarían de FIFA 22 y ahora eFootball ha seguido los pasos de su rival, prescindiendo de la imagen del jugador del Manchester United en su videojuego.

En un comunicado publicado por Eurogamer, Konami confirmó que quitarían al futbolista de su juego: “Debido a las serias acusaciones realizadas contra Mason Greenwood, el jugador será eliminado de nuestros títulos de fútbol hasta nueva orden”, explican.

Sin embargo, hay un detalle que dieron a conocer para PES 2021, ya que aquellos que lo tengan en sus cuentas no verán ningún cambio: “Concretamente en PES 2021 en móviles, los usuarios no pueden obtener al jugador, pero los que ya lo tengan no se verán afectados”.

La compañía japonesa señaló que “condena la violencia de cualquier tipo” y agregaron que hasta que se esclarezcan los hechos no van a “comentar más” sobre el polémico tema donde también está metido el conjunto inglés.