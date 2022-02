Papa emérito Benedicto XVI se disculpa por sus errores

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El papa emérito Benedicto XVI pidió disculpas en una carta por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido.

La declaración se hace después de la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, donde se afirma que Joseph Ratzinger estuvo al tanto de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich.

“Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica”, subraya Benedicto XVI.

Añade “tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que han ocurrido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares”.

“Roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas”.

“En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia”, admite.

Benedicto XVI sin embargo publicó otro documento donde niega cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania.

Con información de: lopezdoriga.com