Se desconoce si tránsito será tomado por Gobierno: Guillermo Hernández

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El director de Tránsito Municipal Guillermo Hernández Valdez dijo desconocer si el Gobierno del Estado tomará el control de la corporación.

Entrevistado a su llegada a Presidencia Municipal, Hernández Valdez fue cuestionado sobre la presencia de auditores de Gobierno del Estado recabando información referente a la corporación de vialidad.

“Desconozco yo todavía esa situación, de que el Estado esté en ese proceso, lo que sí puedo asegurar es que hay un proceso de auditoría por parte del Municipio y del Estado en la Dirección de Seguridad y Tránsito”.

Y agregó; “son procesos normales, se checa que las personas que tenemos nosotros como estado de fuerza sean las que están y que estén trabajando.

“De igual forma las unidades se checan que no sean clonadas o que no sean vehículos que no pertenezcan a la corporación”.

El Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad en el Municipio aclaró que por las medidas sanitarias del covid hay personal que está en sus casas.

“En cuanto a los compañeros que estén todos los que deben de estar menos los que tienen contingencias, que están en sus casas, o bien están enfermos ahorita de covid”.

Por último, referente va la auditoría, Hernández Valdez señaló; “me imagino que llevan un muestreo y checan, no se cuál es el procedimiento que están llevando pero están en total libertad de hacerlo”.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos con todo lo que se pueda para que ellos hagan bien su trabajo y nosotros estemos al día con todas las cuestiones de auditoría”, dijo para concluir.