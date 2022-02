Acumula pandemia 137,417 positivos; hoy fueron 606

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd.Victoria,Tamps.- Tamaulipas llegó este miércoles a 137 mil 417 casos acumulados de covid-19 a lo largo de la pandemia, tras confirmarse 606 nuevos contagios a nivel estatal, además de 15 fallecimientos con los que suma siete mil 282 decesos, por complicaciones graves causadas por el virus SARS-CoV2.

La información proporcionada por la Secretaría de Salud estatal (SST), añade que hasta el momento se tiene un reporte de 121 mil 341 pacientes que se han recuperado, tras haber dado positivo.

En este sentido la dependencia reiteró el llamado a fortalecer la cultura de la prevención, evitar exponer a los más vulnerables y completar el esquema de vacunación contra la enfermedad.

Asimismo insistió que los fallecimientos están asociados a complicaciones graves, por lo que pidió mantener el control de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión o diabetes y aplicarse la dosis de refuerzo en la fecha que les corresponda.

De igual forma hizo un llamado a no bajar la guardia y atender en todo momento recomendaciones como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, el lavado correcto y frecuente de manos.

También respetar la sana distancia y no asistir a lugares concurridos o reuniones sociales en las que no se respeten las medidas de prevención.

ÚLTIMA LLAMADO A NO VACUNADOS

La Delegación de Programas para el Desarrollo de Tamaulipas, anunció la apertura en esta Ciudad de una fecha especial, el viernes once, para las personas de 15 años en adelante, que no han recibido ninguna dosis.

Aunque no se da a conocer cuál será el biológico que se aplicará, la representación federal precisa que serán dos sedes: el patinadero ubicado en el 16 Alberto Carrera Torres en modalidad peatonal y el estacionamiento del polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, a partir de las 08:00 horas.