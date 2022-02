Escuelas con clases presenciales ya no impartirán las virtuales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Con el retorno de los estudiantes a las aulas, las clases a distancia concluyeron en el municipio de Ciudad Madero, después de casi dos años de trabajar de manera virtual a causa de la contingencia sanitaria que obligó a las autoridades educativas suspender el regreso a las actividades después del puente vacacional del mes de marzo del 2020.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Cruz Alberto Sáinz Hernández, señaló que las instituciones educativas que vayan reanudando actividades de manera presencial, los maestros y no darán las clases en línea.

“Aquella escuela que reanuda de manera presencial, aquellos padres que no puedan o no quieran mandarlo habrá un proceso al interior, los lunes recogen actividades y los viernes entregan actividades realizadas”, explicó.

Dijo que se toma esta determinación para evitar que el docente tenga más trabajo y pueda desarrollar sus temas para las clases presenciales y así tener un mayor aprovechamiento de los estudiantes.

“Estaría realizando una doble labor el maestro, en la mañana estaría presencial y en la tarde virtual, entonces en qué momento planea, en qué momento hacen las actividades”, aseveró.

Sáinz Hernández, detalló que estas medidas fueron tomadas por parte de la Secretaría de Educación y en caso de que los padres de familia opten por no mandar a sus hijos a clases presenciales, tienen esa opción de que los estudiantes hagan los trabajos en cuadernillos.

“Aquellos padres que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas pueden recoger actividades el lunes y entregar ya realizadas el viernes”, indicó.

Finalmente señaló que para los alumnos de las escuelas que regresen a clases presenciales ya no tendrán sesiones de manera virtual en Ciudad Madero.