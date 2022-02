Espera Nuevo León que Federación emita declaratoria de emergencia por agua

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Gobierno de Nuevo León esperaría a más tardar la próxima semana que el Gobierno federal emita la declaratoria de emergencia por el problema del agua.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, comentó que la visita de este día de funcionarios de Conagua, y que fue solicitada por su gobierno, tiene la intención que la declaratoria se emita dado que es urgente que así suceda.

Añadió que es imperativo y urgente que se logre que la Federación emita la declaratoria, una vez logrado esto, se podrán bajar recursos económicos y hacer los pozos profundos que son los que tardan más y la intención es tenerlos listos para este verano.

Señaló que su gobierno está explorando todo lo que está en sus manos para solucionar esta problemática, todo se está analizando, Cuchillo, presa La Boca, Cerro Prieto, pozos someros, el tema de mantenimiento, programas de concientización.

“Nos estamos adelantando a una posible crisis, y tener estas declaratorias nos permitiría explorar otro tipo de fuentes o proyectos grandes que vengan a resolver el problema del agua del estado de una vez por todas. No estamos cerrados, ni vamos a descartar nada”, subrayó.

El Gobernador del estado afirmó que hoy se cuenta con una excelente relación con la Federación y con los estados vecinos, porque “esta bronca que tiene Nuevo León es un problema regional, la tiene todo el noreste, lo que puede traer áreas de oportunidad para que a nivel nacional se resuelvan temas de la región”.

Adelantó que la próxima semana se reunirá con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Mencionó que tan solo en estos meses se han perforado 20 pozos en la Macroplaza, se rehabilitaron 30 en Monterrey, vienen 50 nuevos que en total nos darán 108 pozos este monto dará más agua que una presa en días normales.

“De manera histórica y agradezco públicamente que se han llegado acuerdos con el sector privado y agrícola que al contar con concesiones de pozos de agua nos ayudarán y cederán excedentes de agua. Estamos en diálogo para que con la autorización de Conagua poder contar con más fuentes de abasto y poder salir adelante en uno de los peores años que ha tenido Nuevo León sin lluvia”.

Acusó a gobiernos anteriores Samuel García Sepúlveda acusó a las administraciones anteriores por la situación crítica de agua que actualmente enfrenta Nuevo León, al no atender el problema del abasto y hoy se están pagando las consecuencias.

El Gobernador del estado aseguró que esta gente que estuvo manejando SAyDM no “se irán limpios, van a tener sanción, les va a castigar porque hoy estamos pagando consecuencias de esa gente inepta y corrupta. Fue gente corrupta, inepta y que nunca se preocupó por el agua, no atendiendo las fugas, no explotaron pozos que tenían que explotar y ni siquiera dieron mantenimiento ni en bombeo, ni tanques ni redes. Se retrasaron la perforación de pozos de la Macroplaza y lo peor fue que la presa (Libertad) que prometieron no la dejaron ni a la mitad”.

Con información de: milenio.com